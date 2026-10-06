Por: Noticiero 90 minutos

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El valle del cauca ha mostrado avances significativos en el proceso de reconstrucción luego del terremoto ocurrido el 10 de agosto, según la información proporcionada por las autoridades y recogida por Noticiero 90 Minutos. La respuesta ante la emergencia ha seguido una hoja de ruta técnica y estratégica que involucra a la Gobernación del Valle, el Gobierno Nacional, el sector privado y las comunidades afectadas. De acuerdo con el ministro de vivienda, Jaime Andrés Beltrán, tanto el Valle del Cauca como Cali son las áreas que presentan un avance más rápido entre los 16 departamentos afectados por el sismo.

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Desde la aprobación temprana del Plan de Acción Específico para la Reconstrucción (PAER) por parte del gobierno departamental, se activaron equipos operativos y técnicos responsables de planificar la reconstrucción y restaurar las condiciones de vida de las familias. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, resaltó el trabajo conjunto de los gobiernos, el sector privado y las propias comunidades, que aportan mediante autoconstrucción. En el marco de estas acciones, la funcionaria ha visitado 26 municipios y entregado certificados para 7.200 kits de materiales destinados a la reparación de viviendas dañadas por el sismo.

El gerente para la reconstrucción del Valle, Adrián Zamora, explicó que el departamento fue el primero en aprobar el PAER, permitiendo una atención temprana de la emergencia. Este abordaje facilitó la consolidación de información y el fortalecimiento de la planificación, identificando como principal reto la recuperación de viviendas. El proceso se apoya en tres frentes de trabajo. Primero, la vinculación del operador catastral Valle Avanza en 20 municipios, utilizando herramientas tecnológicas como cámaras 360, drones, fotografías satelitales, visitas de ingeniería civil e inteligencia artificial para evaluar los daños. Segundo, la participación directa de las secretarías de vivienda, infraestructura y gestión del riesgo en la evaluación técnica sobre el terreno. Por último, la colaboración de los municipios que emplean su capacidad técnica para detectar afectaciones.

La estrategia de reconstrucción consiste en un modelo gestionado por el propietario, que recibe asistencia social y técnica del gobierno, combinando el acompañamiento institucional con la participación comunitaria y la entrega de materiales. En la primera fase del PAER, la gobernación destinó $76.000 millones para reconstruir 10.000 viviendas y edificar 2.400 nuevas. Además, se asignaron más de $100.000 millones para la reconstrucción de sedes educativas, priorizando las instituciones con mayor número de estudiantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Valle del Cauca lidera la reconstrucción tras el terremoto?

El Valle del Cauca lidera la reconstrucción debido a la aprobación temprana del Plan de Acción Específico para la Reconstrucción (PAER), que permitió organizar y agilizar la respuesta frente a la emergencia, involucrando tecnología, participación comunitaria y recursos económicos para restaurar tanto vivienda como infraestructura educativa.

¿En qué consiste el Plan de Acción Específico para la Reconstrucción (PAER) en el Valle del Cauca?

El PAER en el Valle del Cauca es una hoja de ruta que incluye acciones técnicas y sociales para identificar daños, asignar recursos y brindar apoyo a propietarios, combinando evaluación de daños con tecnología avanzada y entrega de materiales, así como asistencia a las comunidades afectadas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.