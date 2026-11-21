Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Este domingo 22 de noviembre de 2026, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) lo invita a participar en una de las jornadas más emblemáticas de Bogotá: la Ciclovía, un evento que convoca a habitantes y visitantes para disfrutar del deporte y la recreación al aire libre. Según el IDRD, la Ciclovía funciona como un gran parque lineal y gratuito, habilitado todos los domingos y festivos entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m., recorriendo 141,46 kilómetros conectados a lo largo de las principales vías de la ciudad. Este espacio fomenta la movilidad sostenible, el respeto por los espacios públicos y el fortalecimiento del bienestar colectivo.

Sigue a PULZO en Discover

Durante esta fecha, la programación ofrecerá actividades encabezadas por los guardianes y guardianas de la Ciclovía, quienes orientarán a los usuarios para garantizar el disfrute seguro y cordial del recorrido. La campaña pedagógica y de comportamiento vial hará énfasis en la movilidad responsable, promoviendo la convivencia en el marco de la Semana del Buen Trato. Para la ciudadanía interesada, se sumarán puntos alternativos para la práctica de deportes como pickleball o BMX FlatLand, además de carpas con actividades de bienestar y salud: desde consultas rápidas hasta campañas de prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), VIH y hepatitis virales, a cargo de la Secretaría Distrital de Salud (SDS).

Eventos destacados como “Ni con el pétalo de una rosa”, organizado por Casa E Borrero, buscan visibilizar y erradicar la violencia contra las mujeres, integrando ciclopaseos con rutas desde distintos puntos comerciales hasta la Plazoleta de Alfiles y la sede de Casa E. Otras activaciones incluyen actividades para animales de compañía, campañas de separación de residuos y promociones de bienestar físico y emocional en varios puntos estratégicos del recorrido.

El IDRD, fuente principal de la información, recomienda extremar las precauciones ante posibles intentos de hurto durante la jornada. Es importante recordar que el personal autorizado no solicita objetos personales, no pide bicicletas prestadas ni invita a los usuarios a alejarse de las zonas de la Ciclovía. Se aconseja verificar la identificación oficial de cualquier persona que ofrezca productos, servicios o información, ya que ninguna campaña se ejecuta sin autorización previa del IDRD.

La Ciclovía de Bogotá, con sus múltiples actividades, reafirma su carácter inclusivo y diverso, siendo un escenario propicio para la actividad física, la integración social y la promoción de la convivencia ciudadana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales actividades de la Ciclovía de Bogotá para el 22 de noviembre de 2026?

De acuerdo con el IDRD, el 22 de noviembre de 2026, la Ciclovía de Bogotá ofrecerá actividades deportivas y recreativas gratuitas, campañas pedagógicas sobre movilidad, puntos de consulta de salud, iniciativas de prevención de ITS y VIH, eventos orientados a la prevención de violencia contra las mujeres, así como actividades para animales de compañía y jornadas institucionales de bienestar, todo supervisado por guardianes y servidores sociales en distintos sectores del circuito.

¿Qué recomendaciones de seguridad da el IDRD para participar en la Ciclovía?

El IDRD advierte que ningún funcionario autorizado solicita pertenencias personales, ni persuade a los usuarios para alejarlos de la ruta ni pide bicicletas prestadas. Así mismo, insta a verificar la identidad de cualquier persona con prendas institucionales que ofrezca servicios, productos o promociones, debido a que todas las campañas están autorizadas exclusivamente por el IDRD para prevenir robos o engaños durante la jornada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.