Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali, empresa de servicios públicos de la ciudad, anunció que este martes varios sectores de Cali enfrentarán interrupciones temporales en el suministro de agua potable debido a trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto. De acuerdo con la Gerencia de Acueducto, las maniobras técnicas incluyen la reposición de válvulas y la optimización de las redes, lo cual exige suspender de manera temporal el servicio en las zonas donde se realizan las intervenciones.

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La compañía informó que uno de los principales objetivos de esta jornada es reemplazar una válvula no operativa, la cual actualmente afecta la red de distribución de agua. Por tal motivo, la suspensión se realizará específicamente en los barrios Guillermo Valencia, Olaya Herrera y Evaristo García, comprendidos entre la carrera 1 y la carrera 9 N, entre la calle 44 y la calle 52. Los habitantes de estos sectores no contarán con el servicio de agua potable desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., por lo que las autoridades invitan a los usuarios a tomar precauciones para sobrellevar la jornada sin dificultades.

La afectación no se limita solo a esos barrios. También tendrán cortes Ciudad Pacífica, en la calle 48 con carrera 122 y carrera 121 A con calle 47; La Isla en la carrera 8 N con calle 42; Pance en la calle 22 # 110 - 120; Tequendama en la calle 5 A # 41 - 20; y Acopi en la carrera 38 con calle 13. Se recomienda a los residentes de todos estos sectores almacenar agua suficiente antes del inicio de los trabajos, de acuerdo con la información oficial entregada por Emcali.

Por otra parte, la empresa indicó que sigue pendiente la reparación en otros puntos que han presentado inconvenientes en días previos. Los barrios afectados por pendientes de reparación incluyen La Independencia (carrera 40 B # 26 A 05), Terrón Colorado (calle 22 con avenida 6 Oeste), Aguacatal (avenida 15 Oeste # 7 - 20), Mojica (calle 84 # 28 D4 - 10), Santa Rita (avenida 2 Oeste # 12 - 190) y San Carlos (calle 29 # 36 - 33).

Frente a este panorama, es fundamental que los caleños estén informados sobre los trabajos anunciados por Emcali y sigan las recomendaciones para mitigar el impacto de los cortes mientras se realizan las labores de mejora y reparación de las redes de acueducto, según el reporte publicado por Noticiero 90 Minutos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Cali estarán sin agua este martes por mantenimiento de Emcali?

Según el informe de Emcali recogido por Noticiero 90 Minutos, los barrios principales afectados por los cortes de agua debido a trabajos de mantenimiento y reemplazo de válvulas son Guillermo Valencia, Olaya Herrera, Evaristo García, Ciudad Pacífica, La Isla, Pance, Tequendama y Acopi. Además, hay sectores con pendiente de reparación como La Independencia, Terrón Colorado, Aguacatal, Mojica, Santa Rita y San Carlos.

¿Por qué se suspende el servicio de agua potable en varios barrios de Cali?

De acuerdo con la información oficial de Emcali, la suspensión del servicio de agua potable responde a la necesidad de efectuar trabajos de reposición de válvulas y mantenimiento en las redes del acueducto. Estas intervenciones son esenciales para asegurar el buen funcionamiento y la optimización del suministro, por lo que requieren cortar el servicio durante varias horas en los sectores intervenidos.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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