Por: Noticiero 90 minutos

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Este martes 6 de octubre, los conductores de Cali deben prestar especial atención a la rotación del pico y placa, una norma que limita la circulación de ciertos vehículos en la ciudad con el objetivo de mejorar la movilidad. De acuerdo con la información de la Secretaría de Movilidad Distrital, la restricción aplica durante toda la jornada, específicamente desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, y afecta a los automóviles cuyas placas finalizan en 1 y 2. La medida se extiende a todo el sector urbano de Cali, por lo que quienes posean vehículos particulares con estos dígitos no podrán transitar dentro del horario definido.

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Esta disposición hace parte del esquema rotativo implementado para el segundo semestre de 2026, el cual comenzó su vigencia el 1 de julio. Según la información oficial de la Secretaría de Movilidad de Cali, el pico y placa quedó organizado así: lunes para las placas terminadas en 9 y 0; martes, 1 y 2; miércoles, 3 y 4; jueves, 5 y 6; y viernes, 7 y 8. Vale la pena aclarar que, en los primeros días de julio, la medida tuvo una fase pedagógica para socializar los cambios. Sin embargo, desde el 6 de julio comenzaron a implementarse comparendos, es decir, sanciones formales para quienes infringen la norma.

La razón principal detrás de esta política, según indicó la Secretaría de Movilidad Distrital, es aportar a la circulación más organizada y eficiente en los principales corredores viales de la ciudad, además de promover alternativas de movilidad sostenible y así reducir la congestión vehicular. Es importante resaltar que el desconocimiento de la normativa o el incumplimiento de la misma acarrea importantes sanciones económicas: una multa equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) y la eventual inmovilización del vehículo.

No obstante, existen ciertas excepciones: los vehículos híbridos, eléctricos, destinados a servicios de emergencia o de seguridad no están sujetos a la restricción. Además, está disponible la opción del pago de la llamada Tasa por Congestión para aquellos ciudadanos que requieran circular sin limitaciones.

Respetar el pico y placa no solo evita sanciones y pérdida de tiempo, sino que contribuye al objetivo de tener una movilidad urbana más ordenada y sostenible, de acuerdo con los voceros oficiales de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el horario del pico y placa en Cali para este martes?

El horario del pico y placa establecido por la Secretaría de Movilidad Distrital para este martes en Cali es continuo, comenzando a las 6:00 de la mañana y finalizando a las 7:00 de la noche. Durante este lapso, los vehículos particulares cuyas placas terminan en 1 y 2 no podrán circular por el área urbana de la ciudad, evitando así multas y sanciones.

¿Qué vehículos están exentos de la restricción del pico y placa en Cali?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad Distrital, existen excepciones en la restricción. Los automóviles híbridos, eléctricos y los que desempeñan funciones de emergencia o seguridad no están sujetos a la medida de pico y placa. Además, algunos ciudadanos pueden optar por el pago de la Tasa por Congestión para circular sin restricciones.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.