Por: Noticiero 90 minutos

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La ciudad de Cali enfrenta una nueva etapa tras el sismo registrado el 10 de agosto, ahora centrada en estabilizar su entorno y velar por el bienestar de quienes la habitan. En medio de este proceso, el foro denominado Construir bienestar, transformar ciudad ofreció un espacio crucial para debatir sobre los efectos que la emergencia sísmica dejó en la salud mental de los caleños, un aspecto que, según han indicado las autoridades locales, resulta tan vital como la reconstrucción física de la ciudad.

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Germán Escobar, secretario de Salud de Cali, subrayó que la salud mental de la población ha experimentado un marcado deterioro tras el terremoto. De acuerdo con Escobar, uno de los indicadores más preocupantes ha sido el comportamiento de la línea 106, servicio especializado en salud mental, que en cuestión de meses recibió un incremento del 300 % en el número de llamadas. El funcionario detalló que "pasamos en un promedio mensual de 868 llamadas a más de 4.058 en solo estos meses posteriores al terremoto", lo que denota la urgente necesidad de fortalecer la atención psicológica y psiquiátrica en la ciudad. El reporte evidencia un aumento significativo en síntomas asociados a la ansiedad, el estrés y, en algunos casos, señales compatibles con el trastorno de estrés postraumático.

La respuesta institucional pasó por el impulso de este foro, gestionado con el apoyo del Concejo de Cali. Daniella Plaza Saldarriaga, presidenta del Concejo, señaló que la recuperación de Cali debe contemplar tanto la atención clínica directa como el acompañamiento psicosocial. Plaza destacó la permanencia de limitaciones en áreas como educación, salud y movilidad, así como la presencia de edificaciones físicas que aún deben ser demolidas, factores que generan una atmósfera constante de preocupación y afectan la vida cotidiana de los ciudadanos. La dirigente enfatizó que "la salud mental va a tener un rol fundamental" para que los caleños puedan dotarse de herramientas que les permitan avanzar, al tiempo que hizo un llamado para que la administración distrital asigne recursos suficientes a este ámbito.

El encuentro reunió a representantes de entidades públicas y del sector académico, quienes analizaron los desafíos en salud mental y bienestar de los caleños, a la par que se discutieron propuestas para avanzar de la resistencia al bienestar colectivo. Finalmente, la consultora Marlén Fernández reflexionó sobre la importancia de convertir la experiencia traumática en una oportunidad para hallar propósito y significado en la vida de quienes siguen adelante tras la emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ha impactado el terremoto en la salud mental de los caleños según la línea 106?

Según el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, tras el terremoto del 10 de agosto, la línea 106 registró un aumento del 300 % en las llamadas de ciudadanos buscando asistencia en salud mental. Este incremento revela cómo la emergencia exacerbó síntomas de ansiedad, estrés y posibles casos de estrés postraumático en la población.

¿Qué acciones se proponen para fortalecer la atención en salud mental en Cali después del sismo?

De acuerdo con las declaraciones de autoridades locales durante el foro Construir bienestar, transformar ciudad, se propone reforzar la atención clínica y psicosocial, asignar más recursos por parte de la administración distrital y crear espacios de conversación para dotar a los caleños de herramientas orientadas al bienestar y la recuperación psicológica colectiva.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.