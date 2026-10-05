Por: Noticiero 90 minutos

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Corfecali, entidad organizadora de la tradicional Feria de Cali, abrió oficialmente la convocatoria para seleccionar el afiche oficial de la edición 69 del evento, uno de los más emblemáticos de la ciudad. De acuerdo con la información proporcionada por Corfecali, este llamado está dirigido a diseñadores, ilustradores, artistas, estudiantes, comunicadores y cualquier creador interesado en aportar su visión a una de las festividades más esperadas por los caleños. La esencia de la convocatoria radica en que la imagen oficial de la feria surja de la creatividad y el sentido de pertenencia de quienes viven y sienten la ciudad, reflejando así su diversidad cultural y alegría característica.

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El secretario de Cultura, Julián Arteaga, expresó que esperan recibir propuestas “inspiradas en ese sentir y ese amor profundo por nuestra ciudad”. El concepto para esta edición es ‘Un Canto a la Vida’, por lo que las iniciativas deben plasmar elementos representativos de Cali, como su música, bailes y tradiciones. La organización busca que el afiche integre aspectos visuales que identifiquen a la población local y transmitan el carácter festivo de la celebración.

La convocatoria tiene características incluyentes, pues no exige títulos profesionales ni antecedentes académicos específicos. Los interesados pueden ser estudiantes, profesionales o creadores autodidactas que se muevan en campos como el diseño, la ilustración, las artes visuales, la publicidad o la comunicación. En cuanto al proceso de inscripción, los participantes deben registrarse y entregar sus propuestas entre el 2 y el 20 de octubre de 2026, hasta las 4:00 p. m., en las instalaciones de Corfecali (avenida 2 Norte No. 47-02, Cali) o enviarlas por correo certificado, considerando como válida la fecha y hora de recibo en Corfecali. Las propuestas deben entregarse en un sobre sellado especificando que se trata del concurso.

El cronograma establece que la sesión de evaluación del jurado iniciará el 21 de octubre y culminará el 23 del mismo mes, y los resultados serán publicados el 26 de octubre de 2026. La propuesta seleccionada recibirá un reconocimiento económico de diez millones de pesos y será la imagen oficial de la Feria de Cali. El objetivo de Corfecali es que la feria, además de celebrarse por sus artistas y actividades, sea impulsada por las ideas y expresiones propias de su comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede participar en la convocatoria para el afiche de la 69 Feria de Cali?

Para participar, cualquier interesado debe inscribirse gratuitamente y presentar su propuesta desde el 2 hasta el 20 de octubre de 2026, antes de las 4:00 p. m. Las propuestas se pueden entregar en la sede de Corfecali o enviar por correo certificado, siempre que lleguen dentro del plazo. No se requiere experiencia profesional, por lo que pueden aplicar tanto estudiantes como creadores empíricos en áreas relacionadas.

¿Qué debe contener el afiche para la Feria de Cali y cuál es el reconocimiento al ganador?

El afiche debe representar el concepto ‘Un Canto a la Vida’, integrando elementos relacionados con la cultura, la música y las tradiciones de Cali. La propuesta seleccionada será la imagen oficial de la feria y recibirá un reconocimiento económico de $10.000.000 de pesos, de acuerdo con la información de Corfecali.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.