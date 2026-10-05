María Isabel Acevedo Vallejo, de 19 años, fue identificada como la joven cuyo cuerpo fue encontrado con signos de incineración debajo de un puente en el oriente de Cali.

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El hallazgo ocurrió durante la tarde del domingo 4 de octubre, debajo del puente Los Conquistadores, en inmediaciones de la estación del MIO que lleva el mismo nombre, en la Transversal 29 con Calle 44.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, cuando la joven fue localizada se encontraba en medio de las llamas. Personas que estaban en la zona alertaron sobre la situación después de notar el fuego y un fuerte olor proveniente de la parte baja de la estructura.

Un video registrado durante la atención del caso muestra el momento en el que las autoridades llegan al lugar y adelantan las labores correspondientes para realizar el levantamiento del cuerpo.

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🚨 #ATENCIÓN | Las autoridades investigan el asesinato de María Isabel Acevedo Vallejo, una joven de 19 años cuyo cuerpo fue encontrado con signos de incineración bajo el puente Los Conquistadores (Transversal 29 con Calle 44), en el oriente de #Cali. La Personería Distrital rechazó el crimen y exigió celeridad a la Fiscalía. — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) October 5, 2026

Investigan quién asesinó a la joven

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que buscan establecer qué ocurrió antes de que María Isabel fuera encontrada debajo del puente y quién estaría detrás de su muerte.

Por ahora, no se ha establecido públicamente el móvil del crimen ni se conocen detalles oficiales sobre los responsables.

La Personería Distrital de Cali rechazó el asesinato y pidió celeridad en la investigación que adelanta la Fiscalía para esclarecer lo ocurrido.

Una versión difundida sobre el caso señala que la joven podría ser una persona en condición de calle. El concejal Roberto Ortiz hizo referencia a esa posibilidad al reclamar una política pública para atender a esta población en la ciudad. Sin embargo, esa condición no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

El funcionario aseguró que en Cali hay miles de personas que viven en esa situación y pidió una respuesta institucional frente a las condiciones en las que se encuentran.

Mientras tanto, la investigación por el asesinato de María Isabel Acevedo Vallejo continúa para establecer cómo terminó debajo del puente Los Conquistadores y quiénes participaron en el crimen.

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