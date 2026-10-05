Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali, la Empresas Municipales de Cali, anunció que varios sectores de la ciudad experimentarán interrupciones temporales en el suministro de agua potable este lunes. De acuerdo con la información proporcionada por la Gerencia de Acueducto de Emcali, estas afectaciones obedecen a trabajos de reparación y mantenimiento que se están desarrollando en las redes del sistema de acueducto. La empresa subraya que estas labores son esenciales para garantizar la eficiencia y la continuidad del servicio a largo plazo.

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Como parte de estos trabajos, la Gerencia de Acueducto ejecutará maniobras técnicas enfocadas en la reposición de válvulas y la optimización de las redes en varias zonas específicas de la capital del Valle del Cauca. Esto implica que, en algunos casos, será necesario suspender temporalmente el servicio de agua mientras se avanza con la intervención. Según la información compartida por Emcali, los principales barrios en los que se presentarán cortes son Ciudad Pacífica, exactamente en la calle 48 con carrera 122; La Flora, donde la suspensión se dará en la calle 62 entre la avenida 3FN y la avenida 3GN; Santa Teresita, específicamente en la carrera 1 Oeste con calle 7 Oeste; La Isla, en la carrera 8N número 43A22; y Acopi, entre la carrera 37 y las calles 12A y 13.

La empresa hizo énfasis en la importancia de estas acciones para mejorar la prestación del servicio de agua potable en Cali, argumentando que la modernización de las redes de acueducto y la actualización de las válvulas facilitarán una mejor distribución y menos interrupciones inesperadas en el futuro. Asimismo, Emcali recomendó a los habitantes de las zonas intervenidas abastecerse previamente de agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante el tiempo que pueda tomar la suspensión.

De acuerdo con la información de Noticiero 90 Minutos, estos trabajos se inscriben dentro del plan regular de mantenimiento que ejecuta Emcali en diferentes comunas y corregimientos de Cali. La empresa reiteró su compromiso de restablecer el servicio con prontitud y agradeció la comprensión de la ciudadanía por las molestias temporales que puedan ocasionar las suspensiones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Cali tendrán cortes de agua este lunes según Emcali?

Según información oficial de Emcali y reportes de Noticiero 90 Minutos, los barrios que tendrán interrupción de agua este lunes son Ciudad Pacífica, La Flora, Santa Teresita, La Isla y Acopi, en sectores puntuales señalados por la empresa.

¿Por qué Emcali realiza trabajos de mantenimiento en las redes de acueducto?

De acuerdo con la Gerencia de Acueducto de Emcali, los trabajos de mantenimiento y reposición de válvulas se hacen para optimizar el funcionamiento de las redes y asegurar un servicio más eficiente y estable en la provisión de agua potable en Cali.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.