La ministra de Cultura Paola Holguín declaró insubsistente a Julia Cristina Daza Noguera, quien se desempeñaba como directora de la Biblioteca Nacional de Colombia.

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(Vea también: Tribunal suspende provisionalmente a Julia Cristina Daza Noguera como directora de la Biblioteca Nacional de Colombia)

La decisión se produce después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenara suspender provisionalmente los efectos del nombramiento de Daza, debido a cuestionamientos sobre el cumplimiento de los requisitos de experiencia profesional relacionada exigidos para ocupar el cargo.

La salida de la funcionaria se conoce apenas unas semanas después de su llegada a la dirección de la institución. Su nombramiento había quedado formalizado mediante la Resolución DM 0608 del primero de octubre de 2026.

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El Tribunal tomó la decisión en el Auto Interlocutorio No. 520, del 11 de noviembre, con el que admitió una demanda de nulidad electoral presentada por Jennifer Pedraza Sandoval, Alejandra Sánchez Zuluaga, Andrés Felipe Salcedo Pinzón y Adair David Cotes Barros.

¿Por qué suspendieron el nombramiento de Julia Daza?

El principal cuestionamiento de los demandantes se relacionó con la experiencia profesional que el Ministerio de las Culturas reconoció a Daza para permitirle acceder a la dirección de la Biblioteca Nacional.

Según el análisis de la documentación, el Ministerio había contabilizado 73 meses y 14 días de experiencia relacionada, cuando el requisito aplicable para la alternativa de formación académica de la funcionaria era de 72 meses.

Sin embargo, los demandantes cuestionaron que varias de las certificaciones laborales correspondían a actividades de comunicaciones, relaciones públicas, divulgación institucional y asesoría, y no a funciones con similitud material frente a las responsabilidades de la dirección de la Biblioteca Nacional.

Al estudiar la solicitud de medida cautelar, el Tribunal encontró que las actividades acreditadas no evidenciaban correspondencia suficiente con funciones esenciales del cargo, como la coordinación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, la formulación de políticas sobre patrimonio bibliográfico y documental, la promoción de la lectura y la gestión cultural.

La corporación también examinó el cuestionamiento sobre la posible exigencia de formación profesional en Bibliotecología. No obstante, consideró que ese punto requería un análisis jurídico más amplio, pues el manual de funciones permite acceder al cargo desde distintas disciplinas académicas.

Suspensión provisional no significaba anulación del nombramiento

Es importante precisar que la decisión del Tribunal no declaró la nulidad definitiva del nombramiento de Julia Daza. Se trató de una medida cautelar que suspendió temporalmente los efectos de la resolución mientras avanza el proceso judicial.

De hecho, la corporación aclaró expresamente que lo resuelto no significaba prejuzgamiento. Por tanto, el proceso de nulidad electoral deberá continuar hasta que exista una decisión de fondo sobre la legalidad de la designación.

Con la declaración de insubsistencia anunciada este 20 de noviembre, la ministra de Cultura tomó una decisión administrativa posterior a la medida judicial que había dejado sin efectos provisionales el nombramiento.

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