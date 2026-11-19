Las marchas convocadas para este jueves 19 de noviembre en Colombia se producen en medio de una discusión sobre las medidas económicas que busca impulsar el Gobierno y la distribución de las cargas tributarias entre los diferentes sectores de la población. Así lo explicó Álvaro Forero, analista de Vox Populi de Blu Radio, quien señaló que las movilizaciones también hacen parte de las dinámicas habituales de una democracia.

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Para el analista, las protestas suelen aparecer cuando los gobiernos anuncian aumentos de impuestos o decisiones económicas que pueden afectar a los ciudadanos. En esta ocasión, considera que el descontento está relacionado con la dureza de las medidas y con la situación fiscal que atraviesa el país, que obliga a tomar decisiones difíciles.

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Forero explicó que uno de los principales reclamos de la ciudadanía tiene que ver con la distribución de los esfuerzos económicos. Según su análisis, sectores como la clase media buscan garantías de que no terminarán asumiendo una carga mayor frente a otros grupos de la sociedad, mientras que los sectores populares también esperan que las decisiones no recaigan principalmente sobre ellos.

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En ese sentido, el analista señaló que las movilizaciones reflejan una exigencia para que quienes tienen mayores ingresos aporten proporcionalmente más. “La gente quiere estar segura de que no le están poniendo una carga superior a la de otros sectores”, afirmó al explicar por qué asuntos relacionados con impuestos y decisiones económicas pueden terminar provocando protestas en las calles.

El analista también se refirió a la posición del petrismo frente a la crisis fiscal y sostuvo que el Gobierno busca evitar que toda la responsabilidad del déficit recaiga sobre su administración. Para Forero, ese sector político recuerda que la oposición, cuando tenía mayoría en el Congreso, rechazó algunas iniciativas tributarias que ahora estaría dispuesta a respaldar.

“Lo que está buscando el petrismo es que no le echen toda la culpa del hueco fiscal porque la oposición en el Congreso que está ahora en el gobierno negó en su momento impuestos que iban a reducir el hueco fiscal y ahora sí van a aprobar esos mismos impuestos que le negaron a Petro”, explicó.

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Finalmente, Forero consideró que las marchas hacen parte del funcionamiento de la democracia cuando se discuten asuntos sensibles para la población. A su juicio, la ciudadanía sale a las calles para expresar inconformidad y exigir que las decisiones económicas se distribuyan de manera equitativa, mientras los sectores políticos defienden sus posiciones frente a la crisis fiscal.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.