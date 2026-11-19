Por: Noticiero 90 minutos

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El paro nacional convocado para el jueves 19 de noviembre reunió a manifestantes de diversas regiones del país y tuvo a la ciudad de Cali como uno de sus principales escenarios. En medio de esta coyuntura, el expresidente Gustavo Petro hizo presencia en la ciudad, respaldando de forma explícita las protestas que se desarrollaban contra el gobierno de Abelardo de la Espriella, de acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos.

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Las movilizaciones de esta jornada fueron organizadas por centrales obreras, sindicatos, movimientos sociales y grupos políticos de oposición. Los múltiples sectores se articularon para expresar su inconformidad con las políticas del actual gobierno. En este contexto, Petro tomó la vocería del Pacto Histórico—aunque ya había sido retirada la propuesta de aumentar el IVA, uno de los puntos más controvertidos de la reforma tributaria impulsada por De la Espriella—y mantuvo su llamado a rechazar tales medidas.

De acuerdo con lo informado, la presencia de Petro no fue solo simbólica. El exmandatario se desplazó hasta el centro de Cali, donde se dirigió directamente a los ciudadanos congregados en la jornada. En su discurso, exhortó a las personas a sostener la movilización, remarcando que el cambio no debía esperar hasta 2030 y que la ciudadanía debía actuar de inmediato. "Vine a hablar de la realidad de hoy, que implica una profunda movilización ampliada del pueblo colombiano. No se trata de esperar al 2030; la movilización tiene que ser ya y permanente. Es la movilización popular y pacífica la que lleva a cambiar el gobierno actual", señaló de manera enfática el exmandatario, según recoge Noticiero 90 Minutos.

El mensaje de Petro se difundió, además, a través de sus redes sociales, donde reiteró su apoyo explícito a las manifestaciones en Cali y convocó a la ciudadanía a sumarse a la protesta bajo el lema "Paro Nacional por la Vida". La jornada nacional de manifestaciones representa un momento clave dentro de la oposición al actual gobierno y evidencia la continuidad de la movilización social como recurso político, a pesar de los ajustes y concesiones recientes por parte del ejecutivo en materia tributaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Gustavo Petro apoya el paro nacional contra el gobierno de Abelardo de la Espriella?

Gustavo Petro respalda el paro nacional como una acción en rechazo a las políticas del actual gobierno, en especial la reforma tributaria, según el reporte de Noticiero 90 Minutos. Aunque el gobierno de Abelardo de la Espriella retiró la propuesta del IVA, el Pacto Histórico, liderado por Petro, mantiene su posición crítica y aboga por la movilización ciudadana para impulsar cambios políticos inmediatos.

¿Cuáles son las principales exigencias de los manifestantes en las movilizaciones en Cali?

De acuerdo con la información publicada, las manifestaciones en Cali, articuladas por sindicatos y movimientos sociales, exigen el retiro de la reforma tributaria y expresan su inconformidad general con el gobierno de Abelardo de la Espriella. A pesar de la retirada del IVA, la oposición y los sectores participantes consideran necesario continuar con la protesta para alcanzar transformaciones políticas profundas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.