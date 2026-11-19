Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Cali se destaca como uno de los principales destinos en Colombia para quienes buscan servicios médicos y de bienestar, ocupando el segundo puesto a nivel nacional en atracción de pacientes internacionales. De acuerdo con información recogida, la ciudad recibe actualmente el 28 % de extranjeros que viajan a Colombia con fines de atención médica, lo que la posiciona como referente dentro de este segmento de turismo especializado.

Sigue a PULZO en Discover

En este contexto, bajo el liderazgo del alcalde Alejandro Eder y gracias a la gestión de la Secretaría de Turismo de la Alcaldía, se desarrolló el Segundo Encuentro Internacional de Turismo de Salud. La actividad tuvo lugar en el Salón Ritz del Hotel Dann Carlton y reunió a 300 actores del sector, incluyendo clínicas, profesionales de salud, representantes del sector hotelero, agencias de viaje, aseguradoras y el ámbito académico. La agenda estuvo compuesta por once espacios académicos, donde se realizó un conversatorio de alto nivel, un panel con clínicas locales y nueve conferencias magistrales, todas enfocadas en fortalecer la confianza del paciente internacional.

Entre los conferencistas destacados estuvo el doctor Andrea Maggioni, auditor internacional de Global Healthcare Accreditation (GHA) y exdirector del Programa de Pacientes Internacionales del Nicklaus Children’s Hospital en Estados Unidos, quien compartió estrategias sobre cómo consolidar la confianza desde la atención clínica hasta el destino del paciente. Por Latinoamérica, participaron Atzimba Villegas Pérez de México, Rosio Martínez de Guatemala -quien explicó el crecimiento sostenible y posicionamiento del clúster guatemalteco de turismo sanitario tras la pandemia-, y Hellen Torres Valverde de Costa Rica, quien profundizó en el papel de las pólizas internacionales como herramienta clave para dinamizar el flujo de pacientes y protegerlos financieramente.

El evento sirvió como vitrina para la oferta médica de instituciones como la Fundación Valle del Lili, Clínica Imbanaco, Clínica de Occidente, Clínica Visual y Auditiva y la Clínica Oftalmológica de Cali; además, se enriqueció con experiencias de Medellín a través del Hospital Pablo Tobón Uribe y CardioVID. También contó con el respaldo del viceministro de Turismo, Julián Franco Restrepo, la Cámara de Comercio de Cali y la Sociedad Colombiana de Turismo de Salud y Bienestar.

Según la secretaria de Turismo de Cali, María Fernanda Campuzano, la llegada de pacientes internacionales dinamiza sectores como hotelería, gastronomía, transporte y empleo local. Esta estrategia se integra con recientes esfuerzos de promoción internacional, como la misión comercial en el ITC Global de Estambul y la apertura de nuevas rutas aéreas, buscando fortalecer la conectividad de la ciudad. Así, la sinergia entre calidad médica, aseguramiento internacional e infraestructura turística impulsa un desarrollo económico sostenible en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Cali es uno de los principales destinos para turismo de salud en Colombia?

Cali ocupa el segundo lugar nacional en recepción de pacientes que llegan a Colombia por servicios médicos y bienestar, atrayendo el 28 % de estos visitantes según datos suministrados durante el evento. Este posicionamiento se debe, en parte, al trabajo articulado de su ecosistema de salud, la calidad de sus clínicas y la colaboración entre diversos actores del sector turístico y de servicios especializados.

¿Cómo beneficia el turismo de salud a la economía local de Cali?

De acuerdo con la secretaria de Turismo de Cali, María Fernanda Campuzano, la llegada de pacientes internacionales impacta positivamente varios sectores: no solo las clínicas, sino también hoteles, el sector gastronómico, transporte y el empleo en general se ven favorecidos, gracias a la amplia cadena de valor que produce el turismo de salud y las estrategias de promoción exterior implementadas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.