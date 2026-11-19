Por: Noticiero 90 minutos

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A pocos días del inicio de la edición número 69 de la feria de Cali, programada entre el 25 y el 30 de diciembre de 2026, la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali (Corfecali) continúa afinando detalles para consolidar la participación de artistas locales en la celebración cultural más importante de la ciudad, según información confirmada por la propia entidad. Desde el mes de octubre, Corfecali abrió diferentes procesos para seleccionar a bailadores sociales y profesionales, agrupaciones musicales, diseñadores, artistas plásticos para las carrozas del Carnaval del Cali Viejo, creadores del afiche oficial, bandas marciales y patinadores artísticos, de acuerdo con el reporte divulgado por Noticiero 90 Minutos.

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La mayor parte de estas convocatorias ya finalizaron su etapa de registro, pero la selección de bailadores sociales y orquestas aún transcurre en su fase definitiva. En el caso de los bailadores sociales, categoría orientada a quienes mantienen viva la tradición de la salsa en los barrios y recintos de Cali, los cupos se encuentran en proceso de definición para integrar el Salsódromo, considerado el desfile insignia de la feria. Según lo informado, la convocatoria exige parejas conformadas por un hombre y una mujer mayores de 25 años, con dominio en salsa y otros ritmos afroantillanos como bolero, pachanga, boogaloo, mambo y guaracha. La inscripción virtual para estos aspirantes cierra oficialmente el miércoles 18 de noviembre, y el proceso de audición presencial tendrá lugar el 28 de noviembre a las 4:00 p. m. en la sede de Corfecali, con un jurado de tres expertos encargado de evaluar musicalidad, cadencia, interpretaciones, creatividad, vestuario y puesta en escena.

Respecto a las agrupaciones musicales, la convocatoria abierta desde el 11 de noviembre permite la postulación tanto de orquestas consolidadas como de talentos emergentes, quienes deben respaldar su experiencia artística. La fecha límite para formalizar la inscripción digital es el 20 de noviembre, pero Corfecali remarca que aplicar no implica selección automática. Los grupos deben superar la revisión de requisitos técnicos y una selección de calidad para ser incluidos en la programación oficial. Toda la información y el proceso se adelanta a través del sitio web de Corfecali (www.corfecali.com.co).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo cierran las inscripciones para los bailadores sociales y orquestas en la feria de Cali 2026?

De acuerdo con Corfecali, la inscripción de parejas de bailadores sociales se cierra el miércoles 18 de noviembre, mientras que para las orquestas y agrupaciones musicales locales el plazo máximo es el 20 de noviembre. Los aspirantes deben formalizar su postulación y cumplir los requisitos especificados en cada convocatoria.

¿Qué ritmos deben interpretar los bailadores sociales en la audición del Salsódromo de la feria de Cali?

Los bailadores sociales, según las condiciones expuestas por Corfecali, deben demostrar dominio escénico en géneros como bolero, pachanga, boogaloo, mambo, guaracha y salsa. La evaluación busca preservar la tradición de los ritmos afroantillanos y resaltar el talento local característico de la ciudad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.