Por: Noticiero 90 minutos

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Varias noticias relevantes marcan la agenda de Cali y el contexto nacional en Colombia, ofreciendo un panorama completo de asuntos sociales, educativos, ambientales y económicos. De acuerdo con el noticiero 90 Minutos, la alcaldía de Cali abrió una convocatoria para apoyar a familias que perdieron su vivienda como resultado del reciente terremoto. Este programa consiste en bonos de hasta 50 millones de pesos para la compra de vivienda nueva que sea catalogada como de interés prioritario o social. Las familias interesadas podrán presentar su postulación entre el 19 y el 21 de noviembre en el Centro Cultural de Cali, ubicado en el barrio La Merced.

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En materia educativa, la alianza entre el departamento del Valle y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha fortalecido el trabajo docente en zonas rurales apartadas. Hasta ahora, más de 120 docentes han recibido formación en derechos humanos, favoreciendo así la educación y el acceso a oportunidades para niños que residen en regiones de difícil acceso. Además, destaca la selección de estudiantes de Caicedonia para representar a Colombia en la Semana AmeriGEO 2026, que tendrá lugar en Guatemala.

Por otra parte, Buenaventura celebra el aniversario número 26 de la Universidad del Pacífico con la realización de la Semana Cultural ‘Somos Pacífico 2026’. El evento, que se lleva a cabo del 19 al 21 de noviembre, contempla conversatorios y diversas actividades culturales, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el reconocimiento de la cultura local.

En el sector energético, las empresas Terpel y Sucroal anunciaron una inversión de cerca de 60.000 millones de pesos para el desarrollo de una planta de energía solar en Palmira. Se instalarán más de 19.000 paneles solares acompañados de un sistema de baterías para almacenar energía, lo que abastecerá las operaciones de Sucroal y evitará la emisión de más de 2.130 toneladas de dióxido de carbono (CO₂). Se prevé que la planta inicie operaciones entre diciembre de 2027 y enero de 2028.

Finalmente, la gobernación del Valle ofrece amplios beneficios para quienes tengan deudas por el impuesto vehicular. Hasta el 31 de diciembre de 2026, los contribuyentes podrán acceder a un descuento total en intereses y sanciones, mientras que entre enero y febrero de 2027 este beneficio será del 80 %. A su vez, quienes hayan perdido su vehículo durante el terremoto del 10 de agosto podrán solicitar la exoneración del impuesto del año 2027, si cancelan la matrícula dentro del plazo correspondiente, como lo reporta 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos y plazos para acceder a los subsidios de vivienda tras el terremoto en Cali?

Para poder acceder a los subsidios ofrecidos por la Alcaldía de Cali, las familias deben haber perdido su única vivienda a causa del sismo y postularse del 19 al 21 de noviembre en el Centro Cultural de Cali. Los bonos están destinados a la compra de vivienda nueva de interés prioritario o social.

¿En qué consiste el nuevo proyecto de energía solar en Palmira y cuál es su impacto ambiental para la región?

El proyecto impulsado por Terpel y Sucroal contempla una planta solar con más de 19.000 paneles y baterías de almacenamiento que abastecerán las operaciones industriales de Sucroal. Su entrada en funcionamiento está prevista entre diciembre de 2027 y enero de 2028 y permitirá evitar la emisión de más de 2.130 toneladas de CO₂, según información difundida por 90 Minutos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.