Entre los diversos reportes de residentes de Bogotá recientemente salió a flote el de una sensación térmica más cálida durante las noches se convirtió en una inquietud que surgió luego de jornadas diurnas con temperaturas elevadas en la capital colombiana.

Sigue a PULZO en Discover

Frente a esa percepción ciudadana, el meteorólogo colombiano Max Henríquez Daza descartó que exista un calentamiento nocturno generalizado, precisando que únicamente una madrugada presentó valores atípicos.

“Yo no encuentro las noches cálidas en Bogotá, salvo la del día 12 de noviembre, que la temperatura mínima estuvo en 12,3 °C, que es relativamente alta”, explicó el especialista en conversación con El Tiempo.

Para respaldar técnicamente su diagnóstico climático, el experto comparó mediciones mínimas registradas durante noviembre en Bogotá, evidenciando marcados contrastes térmicos entre distintas madrugadas del mes.

Lee También

Concretamente, los termómetros capitalinos descendieron hasta 5,5 °C el 4 de noviembre, subieron a 12,3 °C el 12 de noviembre, bajaron nuevamente a 5,3 °C el 14 y marcaron 5,8 °C el 15 de noviembre.

Estas variaciones obedecen directamente al comportamiento de la nubosidad nocturna, pues un cielo cubierto retiene sobre la ciudad gran parte de la radiación calórica acumulada durante el día.

“cuando no hay nubes, cuando el cielo está despejado, entonces las temperaturas bajan más”, detalló Henríquez Daza al justificar por qué ciertas madrugadas resultan bastante más heladas.

Respecto al pronóstico climático venidero para Colombia, el meteorólogo anticipó un incremento progresivo en los termómetros impulsado por la fase de mayor intensidad del fenómeno de El Niño.

“Lo que vamos a tener en estos próximos tiempos es que las temperaturas van a ir subiendo”, advirtió el experto sobre la tendencia atmosférica proyectada en el corto plazo.

Sin embargo, este ascenso térmico tampoco implica la desaparición absoluta de precipitaciones, dado que seguirán ocurriendo aguaceros y granizadas focalizadas únicamente sobre determinados barrios o sectores urbanos.

“Son aguaceros, digamos que nosotros le decimos aislados”, puntualizó el meteorólogo tras ejemplificar cómo una lluvia reciente mojó varios puntos de Bogotá mientras el aeropuerto permaneció completamente seco.

Aunque octubre registró abundantes precipitaciones en la capital, dicho comportamiento húmedo tampoco modifica las proyecciones meteorológicas previstas para el territorio nacional durante los próximos meses.

“Se aproximan olas de calor y sequías que van a afectar a buena parte de Colombia”, alertó finalmente Henríquez Daza al resumir los retos climáticos venideros para múltiples regiones del país.

¿Cuándo es más duro el Fenómeno del Niño en Colombia en 2026?

El Fenómeno del Niño consolidó su presencia en Colombia durante el segundo semestre de 2026, tras una transición atmosférica que reemplazó las condiciones neutrales observadas al inicio del año.

De acuerdo con los modelos climáticos internacionales y nacionales, el calentamiento anormal del océano Pacífico tropical comenzó a desarrollarse entre julio y agosto de 2026 en la región ecuatorial.

Posteriormente, las autoridades meteorológicas confirmaron la declaratoria formal del evento climático hacia septiembre y octubre de 2026, proyectando su fase de mayor intensidad entre noviembre de 2026 y febrero de 2027.

En el territorio colombiano, este fenómeno provoca una disminución significativa en el volumen habitual de lluvias junto con un aumento sostenido de las temperaturas máximas durante la jornada diurna.

Las regiones Caribe, Andina y Orinoquía enfrentan los mayores impactos climáticos, evidenciando déficits de precipitaciones que reducen progresivamente los caudales de los principales ríos y embalses hidroeléctricos del país.

Asimismo, el incremento térmico eleva considerablemente la probabilidad de incendios forestales en coberturas vegetales secas, afectando ecosistemas estratégicos, cultivos agrícolas y fuentes de abastecimiento hídrico en cientos de municipios.

Frente a este escenario meteorológico, las entidades de gestión del riesgo activaron planes preventivos dirigidos a alcaldías, gobernaciones y empresas prestadoras de servicios públicos para garantizar el suministro de agua.

Los expertos recomiendan a los ciudadanos ahorrar agua en el hogar, evitar quemas agrícolas controladas, protegerse adecuadamente contra la radiación solar y reportar cualquier conato de incendio oportunamente.

Aunque se presentan esporádicamente lluvias aisladas por sistemas locales de nubosidad, el déficit hídrico acumulado continuará acentuándose conforme avance la temporada seca de finales de 2026.

Por lo tanto, el monitoreo permanente sobre la evolución del océano Pacífico resulta fundamental para mitigar impactos económicos, energéticos y ambientales durante los próximos meses en toda Colombia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.