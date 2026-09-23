Por: VALORA ANALITIK

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Nuevas predicciones de la Universidad de Columbia señalaron que la probabilidad de que el fenómeno de El Niño continúe hasta febrero de 2027 es de 100 %, pero esta posibilidad decrecería 61 % a mediados de 2027. Previsiones de otros analistas también revelaron que el pico de este evento climático llegaría a finales de 2026. El centro académico agregó que este puede ser uno de los eventos climáticos más fuertes de los que haya registro.

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Los efectos de la ola de calor afectan al sector energético porque, al reducirse el nivel de los embalses, disminuye la capacidad de generación de las hidroeléctricas para abastecer al mercado, lo que se traduce en que las térmicas tengan que entrar a brindar respaldo en el sistema. Pero estas plantas necesitan gas, que es un combustible que también está faltando en Colombia, y es por ello que se requirió de importación para abastecer al mercado de hogares, pequeños comercios, gas vehicular, refinerías, hospitales, entre otros.

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La ola de calor no solamente golpea al sector energético, sino también al de alimentos y actividades agropecuarias. En la ganadería ya hay afectaciones. Según Fedegán (Federación Colombiana de Ganaderos), la estimación de las pérdidas llegó a $70.000 millones entre el primero de junio y agosto. Lo anterior se debe a la muerte de bovinos y a afectaciones en 19 departamentos. Con base en cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Corficolombiana señaló que El Niño podría reducir el crecimiento económico en cerca de 0,9 puntos porcentuales.

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Pero, volviendo al sector energético, la corporación financiera afirmó que, si existe una presión sobre la capacidad de generar energía a través de las hidroeléctricas, lo anterior genera impactos directos sobre la población, como, por ejemplo, medidas de racionamiento de agua que ya están implementadas en Santander, Nariño, Cundinamarca y Medellín.

Posibilidad de déficit de gas

Como se mencionó anteriormente, este energético ha tenido que ser importado en mayor medida desde diciembre de 2024 porque Colombia no puede producir su propio gas a causa del declive de sus yacimientos y también de la falta de nuevos proyectos de explotación. El más cercano es el proyecto Sirius, localizado en el mar Caribe, pero este tampoco alcanzaría a brindar una cobertura total de la producción en Colombia. También está el yacimiento Sandía, que continúa en estudios de Petrobras y Ecopetrol.

De esta manera, lo que le queda a Colombia es la compra del gas desde el exterior y se espera que esto se haga a través de la ampliación de la que, hasta el momento, es la única planta para la importación de gas, SPEC (Sociedad Portuaria El Cayao), localizada en Cartagena, y también de otras terminales que irían entrando a finales de 2026 y comienzos de 2027, como la Regasificadora del Pacífico (Valle del Cauca) y Puerto Bahía (Cartagena). Corficolombiana manifestó que, de no entrar estos proyectos de forma oportuna, podría haber un déficit en la oferta de gas que equivaldría a entre 15 % y 20 % del consumo de gas en Colombia.

Lo anterior ocurriría en una coyuntura en la cual el gas importado podría equivaler a 40 % de la demanda a finales de 2026, y en la que existe un mayor consumo de este energético por parte de las plantas térmicas, con la finalidad de que estas produzcan energía eléctrica, aunque también existe la generación térmica a través de carbón y combustibles líquidos.

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Finalmente, según Corficolombiana, lo que el sistema requiere es que se avance en la oferta, la fortaleza de la confiabilidad del sistema para seguir suministrándola y el ahorro de agua y energía, que pasó de ser una medida opcional a una prioridad.

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