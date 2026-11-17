Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del tiempo, también llamado pronóstico meteorológico, es el resultado de la aplicación de principios científicos y tecnológicos para anticipar el estado de la atmósfera en un sitio específico y en un momento determinado. Para lograr estas predicciones, los expertos en meteorología recolectan información en tiempo real como la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, el viento y las precipitaciones, según datos presentados en Noticiero 90 Minutos.

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La recopilación de estos datos se apoya en instrumentos avanzados como satélites, radares y estaciones meteorológicas. Posteriormente, toda esta información es procesada por modelos matemáticos en computadoras de alta capacidad, lo que permite a los especialistas obtener pronósticos confiables para diversas regiones.

La relevancia de contar con pronósticos del tiempo fiables es indiscutible para la sociedad actual. De acuerdo con información citada en Noticiero 90 Minutos, esta herramienta cumple un papel decisivo en materia de seguridad civil, ya que permite alertar de manera oportuna sobre eventos climáticos extremos, tales como huracanes, tormentas, inundaciones o sequías. Gracias a las alertas tempranas generadas a partir de estas predicciones, tanto las autoridades como la ciudadanía pueden tomar decisiones informadas y prepararse adecuadamente ante posibles emergencias, lo que contribuye a la preservación de vidas.

Además de su impacto en la seguridad civil, el pronóstico meteorológico es determinante para sectores clave de la economía. Por ejemplo, la agricultura estructura sus planes de siembra, riego y cosecha en función de las predicciones sobre el clima, mientras que actividades como la aviación y la navegación marítima ajustan sus rutas para optimizar la seguridad y eficiencia de los trayectos. Incluso el sector energético utiliza estos datos para anticipar la demanda de electricidad y administrar la producción, especialmente en fuentes renovables como la energía solar y la eólica. Toda esta información, respaldada por Noticiero 90 Minutos, evidencia la influencia transversal del pronóstico meteorológico.

En cuanto al pronóstico específico para la ciudad de Cali este viernes, la corporación autónoma regional del Valle del Cauca (CVC) informa que, durante la mañana y la mayor parte de la tarde, los cielos se mantendrán parcialmente cubiertos y el clima será mayormente seco con una sensación de calor. Sin embargo, hacia el final de la tarde y en la noche, se espera mayor nubosidad y lluvias localizadas que podrían variar de intensidad ligera a moderada.

Finalmente, el pronóstico del tiempo, aparte de su rol estratégico y de seguridad, incide directamente sobre la calidad de vida de los ciudadanos, orientando sus actividades cotidianas y decisiones.

¿Por qué es importante el pronóstico del clima para la economía y la seguridad civil?

El pronóstico del clima es crucial porque permite anticipar fenómenos meteorológicos que impactan la seguridad de la población y la operación eficiente de sectores como agricultura, transporte y energía. Gracias a estas predicciones, es posible tomar medidas preventivas que salvan vidas y mejoran la eficiencia económica.

¿Cómo se elabora un pronóstico meteorológico y qué herramientas se utilizan?

Para elaborar un pronóstico meteorológico, los expertos recogen datos en tiempo real empleando satélites, radares y estaciones meteorológicas. Luego, procesan esta información a través de modelos matemáticos complejos en computadoras de alta potencia, lo que permite generar predicciones precisas sobre el comportamiento de la atmósfera en diferentes lugares y momentos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.