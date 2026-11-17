Por: Noticiero 90 minutos

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Desde este martes 17 hasta el viernes 27 de noviembre, los usuarios del sistema de transporte masivo MÍO en Cali experimentarán cambios significativos en dos de sus rutas. Según informó Metro Cali, la entidad responsable del servicio, las rutas P47A y P47B tendrán un desvío temporal en el sentido que va hacia la Estación Unidad Deportiva. Esta medida se debe a las obras de reparación del acueducto que adelanta la Empresa Municipal de Cali (EMCALI) en la carrera 39, una intervención que afecta la movilidad y requiere ajustes logísticos para garantizar el servicio a los ciudadanos.

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De acuerdo con Metro Cali, a lo largo de aproximadamente once días, tales rutas dejarán de cubrir tres paradas claves ubicadas sobre la carrera 39, específicamente entre las calles 19 y 18, entre las calles 17 y 16, y entre las calles 15 y 14C. Esta suspensión temporal de paradas se debe a la necesidad de facilitar los trabajos de reparación y garantizar la seguridad tanto de los usuarios del MÍO como de los trabajadores de EMCALI. Ante este panorama, los pasajeros podrán acceder o descender de los buses en dos nuevas paradas habilitadas sobre la misma vía principal, entre las calles 26A y 26, y entre las calles 13B y 13A.

El ajuste de recorrido no solo implica cambios en las paradas habilitadas, sino también variaciones en la circulación de los buses. El comunicado de Metro Cali detalla que, debido al cierre de la calzada norte de la carrera 39 entre las calles 15 y 17, los vehículos pasarán momentáneamente a la calzada sur en la calle 25. Una vez lleguen a la calle 14, los buses volverán a la calzada norte, retomando el recorrido habitual hasta la calle 5. Para minimizar el impacto de este desvío y asegurar una operación fluida, habrá presencia de reguladores de tránsito en ambos cruces. Estos funcionarios desempeñarán un papel clave al orientar el flujo vehicular y facilitar el tránsito, lo que busca evitar congestiones adicionales en la zona mientras se adelantan los trabajos en el acueducto.

Según la información provista, estas medidas estarán vigentes solamente durante la realización de las obras, tras lo cual las rutas afectadas regresarán a su itinerario regular.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las rutas del MÍO afectadas por las obras de EMCALI en la carrera 39?

Según Metro Cali, las rutas P47A y P47B serán las que presentarán cambios temporales en su recorrido, únicamente en el sentido hacia la Estación Unidad Deportiva. Esto se debe a la intervención que adelanta EMCALI en la carrera 39, lo que obliga a modificar el acceso de los usuarios a ciertos puntos y a establecer paradas alternativas hasta que concluyan los trabajos.

¿Dónde pueden subir o bajar los pasajeros de las rutas desviadas del MÍO durante las obras?

Durante el periodo de las obras, los usuarios de las rutas P47A y P47B podrán acceder a los buses en dos paradas provisionales ubicadas en la carrera 39, entre las calles 26A y 26, y entre las calles 13B y 13A. Esto responde a la eliminación temporal de tres paradas tradicionales, permitiendo así que los pasajeros sigan contando con opciones de abordaje y descenso cercanas a su trayecto habitual.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.