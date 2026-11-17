Un crimen ocurrido en Tunja, Boyacá, a finales de 2025 volvió a causar indignación por la violencia ejercida contra las mujeres. Walter Camilo Medina Rojas fue condenado a 375 meses de prisión, equivalentes a 31 años y tres meses, por el asesinato de su pareja sentimental, Erika Jimena Moreno Varón, una joven de 22 años cuyo cuerpo permaneció oculto durante una semana dentro de la vivienda que compartían.

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De acuerdo con la reconstrucción judicial, el homicidio ocurrió el 29 de diciembre de 2025 en un apartamento del barrio Libertador, al suroccidente de la capital boyacense. El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal estableció que la causa de muerte fue asfixia mecánica por sofocación superior.

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El caso tomó especial gravedad cuando se conoció que, mientras los familiares de Erika adelantaban su búsqueda, el agresor habría mantenido su rutina cotidiana y ocultado el cuerpo dentro del inmueble.

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La preocupación comenzó cuando la joven dejó de responder las llamadas de sus seres queridos. Aunque seguían llegando mensajes desde su teléfono celular, estos despertaron sospechas entre sus familiares porque no correspondían a la manera habitual en que ella se comunicaba.

José Faustino Moreno, padre de la víctima, manifestó que los textos tenían un tono impersonal y que no reconocía en ellos la forma de expresarse de su hija. Por esa razón, alertó a las autoridades sobre la posibilidad de que alguien más estuviera utilizando el dispositivo. La incertidumbre se prolongó durante siete días, hasta que el domingo 4 de enero de 2026 se produjo el hallazgo.

Encontraron el cuerpo en la habitación de la hija de la pareja

Esa noche, el padre de Erika ingresó al apartamento acompañado por integrantes de la Policía Nacional. Para acceder a la vivienda utilizaron una copia de las llaves que les facilitaron los arrendadores.

Al entrar, encontraron las luces encendidas y alimentos servidos en la cocina, señales que contrastaban con la ausencia de la joven y la preocupación de sus familiares.

Durante la inspección, localizaron el cuerpo sin vida de Erika en una habitación secundaria que estaba destinada a la hija que tenía con Medina Rojas. La joven estaba cubierta con numerosas prendas de vestir y juguetes infantiles.

El hallazgo permitió esclarecer qué había ocurrido con la mujer, cuya desaparición había mantenido en angustia a sus seres queridos.

Cámaras de seguridad fueron clave para reconstruir el crimen

La investigación avanzó con el análisis de 216 horas de grabaciones de cámaras de seguridad, material que fue estudiado por la Sijín de la Policía para reconstruir los movimientos de Walter Camilo Medina Rojas.

Los registros permitieron establecer que el hombre ingresó al apartamento horas antes que Erika, el 28 de diciembre de 2025, y permaneció en el lugar después de cometer el crimen. Con los elementos recopilados durante el proceso judicial, las autoridades lograron avanzar en el esclarecimiento del homicidio y llevar el caso ante la justicia.

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Walter Camilo Medina Rojas fue condenado a 31 años de cárcel

El proceso terminó con una condena de 375 meses de prisión, es decir, 31 años y tres meses, contra Medina Rojas por el asesinato de su pareja.

La pena fue avalada por el despacho judicial y actualmente el sentenciado permanece recluido en el establecimiento penitenciario de máxima seguridad El Barne, ubicado en Cómbita, Boyacá.

El caso de Erika Jimena Moreno Varón dejó consternada a la comunidad de Tunja, no solo por las circunstancias en las que ocurrió el homicidio, sino también por los días que su familia pasó buscándola sin saber que su cuerpo permanecía dentro de la vivienda.

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