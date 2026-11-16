Por: Caracol TV

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Neyder Yesid Uñates López, conocido en el mundo criminal como alias 'Primo Gay', junto con Henry Sneyder Herrón Serna, alias 'Cherry', fue capturado recientemente por las autoridades en una vía de Yarumal, según informó la Fiscalía General de la Nación. Ambos individuos se transportaban en motocicleta y, al momento de su detención, llevaban consigo dos pistolas calibre nueve milímetros, cuatro proveedores y abundante munición. El ente acusador reveló que la captura tuvo lugar de manera coordinada y derivó en la imposición de medida de aseguramiento intramural para los detenidos.

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La Fiscalía imputó a ambos capturados por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Específicamente, sobre alias 'Primo Gay' recayeron cargos adicionales, como concierto para delinquir agravado, secuestro simple, y delitos relacionados con el porte y la fabricación de armas y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas, así como uso ilegal de uniformes e insignias militares.

De acuerdo con el ente investigador, al hombre de 23 años se le atribuye su ingreso a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) cuando tenía tan solo 14 años. En el año 2021, asumió un rol de coordinador dentro de la estructura criminal, avanzando rápidamente en la jerarquía tras la captura o muerte de otros cabecillas. Su actividad delictiva se concentró especialmente en los municipios de Briceño, Yarumal, Anorí, Cáceres, Campamento y Angostura, así como en otras localidades del norte, nordeste y Bajo Cauca antioqueño.

Durante la audiencia de legalización de captura, la Fiscalía indicó que desde 2021 y hasta años recientes, alias 'Primo Gay' mantuvo un acuerdo permanente con el Frente 36, que incluyó la comisión reiterada de delitos como extorsión, homicidio y secuestro. Se destacó el secuestro de dos campesinos en 2022, quienes fueron amarrados, amenazados de muerte y retenidos bajo vigilancia armada durante aproximadamente 15 días en la vereda San Pablo. Las víctimas finalmente lograron escapar y presentar denuncia.

Por otro lado, las autoridades vinculan a ‘Primo Gay’ con la subestructura Luis Hernando Rozo Bertel del Clan del Golfo, donde habría continuado con actividades delictivas tanto contra la población civil como contra antiguos integrantes de la organización ilegal. La Fiscalía también le atribuye responsabilidad en un atentado contra un helicóptero del Gobierno de Estados Unidos, hecho que resultó en la muerte de 13 policías en Amalfi, Antioquia, lo que motivó una solicitud de extradición por parte del gobernador departamental. Entre los crímenes señalados recientemente también figura el asesinato del periodista Mateo Pérez.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es alias Primo Gay y por qué fue capturado en Yarumal?

Alias ‘Primo Gay’, identificado como Neyder Yesid Uñates López, es señalado por la Fiscalía de haber iniciado su actividad delictiva al incorporarse en la adolescencia a las disidencias de las Farc y de haber avanzado a cabecilla del Frente 36. Su captura en Yarumal, junto con su jefe de seguridad, fue resultado de una operación que halló armas, proveedores y municiones en su poder. La Fiscalía le atribuye delitos como extorsión, homicidio, secuestro, uso ilegal de insignias y atentados graves, lo que motivó su privación de libertad.

¿Qué delitos se le imputan a alias Primo Gay según la Fiscalía?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, a alias ‘Primo Gay’ se le imputan cargos como concierto para delinquir agravado, secuestro simple, fabricación y porte de armas y municiones de uso restringido, utilización ilegal de uniformes, además de estar vinculado a graves violaciones a los derechos humanos en el norte y Bajo Cauca antioqueño, incluido el asesinato de un periodista y un atentado masivo contra la fuerza pública.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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