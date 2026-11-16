Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá se prepara para vivir una experiencia única con el evento 'Caleidoscopio Sonoro - Salsa', dentro de la iniciativa Escenarios Móviles organizada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes). Este concierto gratuito se realizará el sábado 21 de noviembre de 2026, desde las 12:30 p. m., en el Centro Comercial Ciudad Tunal, ubicado en la localidad de Tunjuelito, al sur de la capital. Según información publicada en el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la programación busca acercar uno de los géneros más representativos de la identidad musical latinoamericana a la ciudadanía mediante un espectáculo de acceso libre para todos los habitantes.

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El evento destaca por presentar a agrupaciones escogidas a través del acuerdo de ‘Hecho en Bogotá’, el cual promueve el talento local y visibiliza la diversidad de propuestas artísticas que florecen en la capital. En la tarima estarán conjuntos que representan la vitalidad y riqueza de la salsa bogotana: la Orquesta Sabor Latino, de la Universidad Católica, quienes se dedican a promover las músicas tropicales con un enfoque juvenil y de apropiación cultural; la agrupación Danza Salsa de la Universidad Nacional, reconocidos por su interpretación de repertorio de salsa latinoamericana y tropical; Super Ram, grupo que rescata la tradición de la salsa brava y los sonidos clásicos del género, generando una conexión festiva con el público; y Los Ajisocios, formación de salsa fusión y música tropical originada en las calles bogotanas, orientada a transformar el espacio público a través del arte.

Esta edición especial de Escenarios Móviles subraya el compromiso de Idartes para descentralizar la cultura y llevar propuestas musicales de alto nivel a diversos sectores de la ciudad. El concierto se suma a una serie de actividades culturales gratuitas promovidas por la administración distrital, resaltando el valor del espacio público como lugar de encuentro y celebración de la diversidad artística. La invitación está abierta para disfrutar de un ambiente vibrante, en donde la salsa será la protagonista absoluta, promoviendo la expresión y apropiación ciudadana de la música afro-latinoamericana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde es el concierto gratis de salsa en Tunjuelito, Bogotá?

El concierto se realizará el sábado 21 de noviembre de 2026 en el Centro Comercial Ciudad Tunal, en la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá, a partir de las 12:30 p. m. La entrada será gratuita para todos los asistentes, según información difundida por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

¿Qué agrupaciones participarán en Caleidoscopio Sonoro - Salsa en Bogotá?

Las agrupaciones que se presentarán son la Orquesta Sabor Latino de la Universidad Católica, Danza Salsa de la Universidad Nacional, Super Ram y Los Ajisocios, representando distintas expresiones y estilos de la salsa bogotana, seleccionadas bajo el acuerdo de ‘Hecho en Bogotá’.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.