El doble asesinato del estilista Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, continúa despertando profundo interés entre los colombianos años después de ocurrida la tragedia, manteniendo bajo la lupa pública cada detalle de la investigación judicial y los registros audiovisuales previos a la captura del responsable. En el más reciente capítulo de ‘Expediente final’, programa de investigación del canal Caracol, el periodista Nicolás Suárez rememoró uno de los encuentros clave que sostuvo con Jhonier Leal antes de que las autoridades ordenaran su detención como autor material de los homicidios.

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Durante su relato, el comunicador explicó que la entrevista se concretó durante la segunda semana de diciembre de 2021 —apenas semanas después de los hechos registrados en noviembre de ese año—, luego de que el propio Jhonier confirmara su participación a través de su abogada. La grabación se llevó a cabo directamente en las instalaciones de la peluquería de Mauricio Leal y contó además con la presencia de Diva Jessurum, en medio de una exhaustiva reportería que también incluyó entrevistas con amigos cercanos, peritos y testigos para contrastar las versiones sobre lo ocurrido dentro de la vivienda de La Calera.

Sin embargo, el aspecto que más llamó la atención de Suárez fue la drástica transformación en el lenguaje no verbal del entrevistado conforme avanzaba el cuestionario. Al inicio de la charla, cuando abordaron episodios personales como su infancia, sus primeros pasos en el oficio de la peluquería y el vínculo familiar con su madre, el hombre proyectaba total serenidad y apertura ante las cámaras. “En su lenguaje corporal estaba relajado hablando de su infancia”, señaló el periodista al evocar aquella primera parte del diálogo.

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Esa aparente tranquilidad desapareció de inmediato en el instante en que la conversación giró hacia los trágicos sucesos de noviembre de 2021, evidenciando una incomodidad notoria que quedó plasmada en las grabaciones del programa. “Cuando empezamos a hablar de lo que pasó, en noviembre, la actitud cambió y asumió una posición superrígida”, relató Suárez sobre el giro repentino en la postura del sujeto. A ese episodio se sumó la controversia generada tras apagarse las cámaras, cuando Jhonier abandonó el establecimiento llevándose consigo una chaqueta blanca que, según señalaron varias personas en su momento, habría pertenecido a Mauricio Leal, detalles que cobraron mayor relevancia meses después cuando la justicia lo condenó a 55 años y tres meses de prisión por ambos crímenes.

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