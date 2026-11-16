Por: Portal Bogotá

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La capital colombiana le abre las puertas a la creatividad y el aprendizaje lúdico de las nuevas generaciones con la exposición infantil interactiva ‘Rigamajig’, que tiene lugar en el Centro Colombo Americano, ubicado en el centro de Bogotá. Según la información divulgada por el canal oficial de la Alcaldía de Bogotá, esta propuesta cultural está especialmente orientada a niñas y niños entre los cinco y diez años. El evento está disponible de lunes a viernes y permanecerá abierto al público hasta el 28 de noviembre de 2026, con entrada gratuita, convirtiéndose en un atractivo para familias y escuelas que buscan opciones educativas y recreativas en la ciudad.

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‘Rigamajig’ es una obra concebida por la artista y diseñadora Cas Holman, quien desarrolló una metodología innovadora que invita a los niños a experimentar, imaginar y crear a partir del juego. De acuerdo con la información, esta exposición se estructura en torno a un sistema de piezas que los participantes pueden ensamblar, permitiendo que construyan desde estructuras sencillas hasta complejos vehículos y mundos imaginarios. A lo largo del recorrido, los asistentes están acompañados por facilitadores que promueven la creatividad, fomentan la experimentación y estimulan el trabajo colaborativo, elementos fundamentales para el desarrollo integral en estas edades.

El ambiente del Centro Colombo Americano se transforma en un espacio donde el público infantil explora posibilidades y reta sus habilidades motrices y sociales, bajo el enfoque de aprendizaje a partir de la experiencia directa. Según lo promovido por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, este tipo de iniciativas buscan ofrecer alternativas culturales de acceso libre para que las familias disfruten y fortalezcan vínculos mientras los niños desarrollan competencias fundamentales en un entorno seguro.

La propuesta de ‘Rigamajig’ articula los principios de la educación moderna, en los que aprender jugando es el eje, y da respuesta a la demanda creciente de actividades culturales de calidad en la capital. Aquellas personas interesadas en participar solo deben acercarse al Centro Colombo Americano, en la Calle 19 #2A-49, y disfrutar, sin ningún costo, de una experiencia que transforma la noción del juego en una forma de expresión artística y educativa. La invitación está abierta para que ningún niño o niña se pierda esta oportunidad durante las fechas establecidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde queda la exposición infantil ‘Rigamajig’ en Bogotá y hasta cuándo se puede visitar?

La exposición infantil ‘Rigamajig’ se encuentra en el Centro Colombo Americano, en el centro de Bogotá, específicamente en la Calle 19 #2A-49. Está disponible de lunes a viernes y podrá visitarse hasta el 28 de noviembre de 2026, de acuerdo con la información oficial proporcionada por la Alcaldía de Bogotá.

¿Qué es el sistema de piezas de ‘Rigamajig’ y para qué sirve en la exposición?

El sistema de piezas de ‘Rigamajig’ consiste en un conjunto de elementos que los niños pueden ensamblar para construir diferentes estructuras, vehículos o mundos imaginarios. Esta metodología, creada por la artista Cas Holman, estimula la creatividad, la experimentación y el trabajo colaborativo, convirtiendo el juego en una herramienta para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades sociales y motrices en los niños de cinco a diez años.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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