Por: El Espectador

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La administración del presidente Abelardo de la Espriella ha atravesado una serie de cambios significativos en sus altos cargos durante su primer periodo, destacándose la reciente salida de Jaime Vives de la dirección de Coljuegos. De acuerdo con la información dada a conocer por La Silla Vacía y confirmada por medios como El Espectador, la remoción se produjo después de que se conociera que Vives obtuvo una especialización en Alta Gerencia en la Universidad del Magdalena en tan solo dos meses, gracias a la homologación de cerca del 90 % de los créditos por experiencia laboral. Esta situación fue duramente cuestionada por el propio mandatario en su cuenta de X, quien recalcó la existencia de lineamientos claros en su administración y enfatizó su molestia con el proceder de Vives.

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A esta remoción se suma otra relevante: Jaime Uribe Tamayo dejó la gerencia del Fondo Milagro luego de que el principal partido de oposición, Pacto Histórico, denunciara la destinación de cerca de 765 millones de pesos colombianos en salarios para 27 puestos dentro de esa entidad. Posteriormente, Luis Felipe Henao fue designado en ese cargo, mostrándose dispuesto a asumir el desafío, de acuerdo con la cobertura de El Espectador.

La administración de De la Espriella también ha visto la salida de Elizabeth Blandón Bermúdez de la dirección del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), quien fue declarada insubsistente el 9 de noviembre, siendo reemplazada temporalmente por Maribel Cristina Castro. Asimismo, Germán Calderón España renunció a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, renuncia que, según voces del ámbito judicial, podría estar relacionada con aspiraciones a posiciones en altas cortes, aunque aún no se oficializa dicho interés.

El movimiento de funcionarios no se detuvo allí. Dentro del gabinete ministerial, Rodrigo Lara fue relevado del Ministerio del Interior tras inconvenientes legislativos, siendo reemplazado por Alejandro Ordóñez. Viviane Morales, también mencionada por El Espectador, dimitió del Ministerio de Educación tras solo un mes, aunque luego regresó al Ejecutivo como comisionada de Paz. Otros funcionarios, como Magda Yolima Amaya (del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) y varios viceministros, también han dejado sus cargos, en algunos casos debido a vínculos con administraciones previas.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, los múltiples relevos dentro del gobierno de De la Espriella han obedecido tanto a escándalos de legitimidad académica y administrativa como a cambios estratégicos tras reveses políticos o desacuerdos internos, todo bajo un panorama de vigilancia tanto de la oposición como de la opinión pública nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se produjo la salida de Jaime Vives de la dirección de Coljuegos en el gobierno de De la Espriella?

La salida de Jaime Vives de Coljuegos ocurrió después de que se revelara que obtuvo una especialización en tan solo dos meses gracias a la homologación de la mayoría de créditos por experiencia laboral, hecho que fue criticado por el presidente Abelardo de la Espriella y generó dudas sobre la legitimidad de su proceso académico, según información de La Silla Vacía y El Espectador.

¿Qué funcionarios han sido relevados en el alto gobierno durante la administración de De la Espriella?

Durante la gestión de Abelardo de la Espriella han salido de sus cargos, entre otros, Jaime Vives (Coljuegos), Jaime Uribe Tamayo (Fondo Milagro), Elizabeth Blandón (Icfes), Rodrigo Lara (Ministerio del Interior), Viviane Morales (Ministerio de Educación), así como varios viceministros y directivos de entidades como el Dane, Colpensiones y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, según reportes de La Silla Vacía y El Espectador.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.