El presidente Abelardo de la Espriella podría enfrentar consecuencias judiciales por la forma en que encaró a Néider Yesid Uñates López, alias ‘Primo Gay’, después de su captura. Un juez de control de garantías de Antioquia ordenó compulsar copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que examine la actuación del mandatario.
¡A ESTOS MISERABLES BANDIDOS SE LES ACABÓ LA IMPUNIDAD! ¡EL TIGRE LOS CAZÓ Y AHORA TENDRÁN QUE RESPONDER ANTE LA JUSTICIA!
Más de dos décadas sembrando terror, asesinando policías y soldados, desplazando familias, extorsionando comerciantes y financiando sus estructuras criminales con narcotráfico y minería ilegal. ¡SE LES ACABÓ LA FIESTA!
En dos contundentes operaciones de nuestra valerosa Fuerza Pública capturaron a dos peligrosos cabecillas del narcoterrorismo:Lee También
Accidente de tránsito en la vía Guamo – El Espinal dejó un vehículo volcado y genera alerta entre conductores en Tolima "Sueldos modestos y austeros": habló nuevo gerente del Fondo Milagro sobre pagos a miembros Consejo de Estado fija límites a las expresiones religiosas de Abelardo De La Espriella en actos oficiales Críticas en redes tras el beso entre el presidente Abelardo y Ana Lucía Pineda en medio de demandas sociales en Pereira
Alias “Primo Gay”, uno de los criminales más buscados de Antioquia, con diez años de trayectoria delictiva pasando por el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Señalado como responsable de la masacre de 13 policías en Amalfi, del asesinato de otros uniformados y del secuestro, tortura y asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda.
Este criminal también está señalado de provocar el desplazamiento de más de 2.500 personas en Briceño, extorsionar a Hidroituango y ejecutar atentados terroristas contra torres de energía en Medellín y Bello.
Alias “Pata de Palo”, segundo cabecilla de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo, con más de 23 años de trayectoria criminal. Este miserable coordinaba una organización de 1.444 delincuentes distribuidos en ocho subestructuras armadas, vinculada con homicidios, desplazamientos forzados, extorsiones, narcotráfico y minería ilegal. Pretendía seguir extendiendo sus tentáculos criminales por Córdoba, Antioquia, Bolívar y Sucre.
¡EN LA ERA DEL TIGRE NO HAY ESCONDITE PARA LOS NARCOTERRORISTAS!
A estos sujetos se les respetó la vida durante las operaciones porque nuestra Fuerza Pública actúa bajo la Constitución y la ley. Pero que no se equivoquen: les espera todo el peso de la justicia, una celda de máxima seguridad y, si se cumplen los requisitos legales, la extradición a los Estados Unidos.
A los asesinos de nuestros policías, soldados, periodistas y ciudadanos inocentes los vamos a perseguir sin descanso. ¡No habrá territorio donde puedan esconderse de la autoridad del Estado!
¡EL TIGRE NO NEGOCIA CON EL TERROR! ¡EL TIGRE DEFIENDE A LOS COLOMBIANOS DE BIEN!
¡Firme por la Patria!
¡Viva Cristo Rey!
(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 15, 2026
La decisión se conoció durante la audiencia de legalización de captura de Uñates López y de otro detenido, identificado como Henry Sneyder Herrón Serna. El funcionario judicial cuestionó que ambos fueran exhibidos públicamente en Montería y que el presidente utilizara expresiones despectivas mientras estaban bajo custodia de las autoridades.
“Compulsar copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que dentro de sus ámbitos de competencia constitucional y legal examinen las presuntas intervenciones del presidente de la República en la exhibición pública” de los detenidos, dijo el juez durante la diligencia.
El togado consideró que las expresiones utilizadas por De la Espriella afectaron la dignidad humana de los capturados. En el video difundido en redes sociales y cuentas oficiales, el presidente llamó a ‘Primo Gay’ “miserable, asesino, despreciable”, mientras le recordaba los homicidios que las autoridades le atribuyen.
La decisión no significa que el jefe de Estado haya sido declarado responsable de una conducta ilegal ni que exista una sanción en su contra. La Comisión de Investigación y Acusación deberá examinar los hechos y determinar si hay motivos para adelantar una actuación dentro de sus competencias.
Juez también pidió revisar actuación de funcionarios
La decisión no se limitó al presidente. El juez también pidió compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación para que establezca quiénes fueron los funcionarios que presuntamente autorizaron, organizaron o ejecutaron la exhibición pública de los capturados ante los medios de comunicación y si pudieron incurrir en faltas disciplinarias.
El episodio incluso puso en duda la legalidad del procedimiento. Según Caracol Radio, el juez estuvo cerca de declarar ilegales las capturas de ‘Primo Gay’ y Herrón Serna por las circunstancias en las que se produjo el careo con el mandatario y su posterior difusión.
Sin embargo, finalmente las capturas fueron declaradas legales. Los detenidos deberán continuar a disposición de la justicia, mientras la Fiscalía avanza con las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
* Pulzo.com se escribe con Z
Lee todas las noticias de nación hoy aquí.
LO ÚLTIMO