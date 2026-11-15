El presidente Abelardo de la Espriella podría enfrentar consecuencias judiciales por la forma en que encaró a Néider Yesid Uñates López, alias ‘Primo Gay’, después de su captura. Un juez de control de garantías de Antioquia ordenó compulsar copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que examine la actuación del mandatario.

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La decisión se conoció durante la audiencia de legalización de captura de Uñates López y de otro detenido, identificado como Henry Sneyder Herrón Serna. El funcionario judicial cuestionó que ambos fueran exhibidos públicamente en Montería y que el presidente utilizara expresiones despectivas mientras estaban bajo custodia de las autoridades.

“Compulsar copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que dentro de sus ámbitos de competencia constitucional y legal examinen las presuntas intervenciones del presidente de la República en la exhibición pública” de los detenidos, dijo el juez durante la diligencia.

El togado consideró que las expresiones utilizadas por De la Espriella afectaron la dignidad humana de los capturados. En el video difundido en redes sociales y cuentas oficiales, el presidente llamó a ‘Primo Gay’ “miserable, asesino, despreciable”, mientras le recordaba los homicidios que las autoridades le atribuyen.

La decisión no significa que el jefe de Estado haya sido declarado responsable de una conducta ilegal ni que exista una sanción en su contra. La Comisión de Investigación y Acusación deberá examinar los hechos y determinar si hay motivos para adelantar una actuación dentro de sus competencias.

Juez también pidió revisar actuación de funcionarios

La decisión no se limitó al presidente. El juez también pidió compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación para que establezca quiénes fueron los funcionarios que presuntamente autorizaron, organizaron o ejecutaron la exhibición pública de los capturados ante los medios de comunicación y si pudieron incurrir en faltas disciplinarias.

El episodio incluso puso en duda la legalidad del procedimiento. Según Caracol Radio, el juez estuvo cerca de declarar ilegales las capturas de ‘Primo Gay’ y Herrón Serna por las circunstancias en las que se produjo el careo con el mandatario y su posterior difusión.

Sin embargo, finalmente las capturas fueron declaradas legales. Los detenidos deberán continuar a disposición de la justicia, mientras la Fiscalía avanza con las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.