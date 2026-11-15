El presidente Abelardo de la Espriella pidió este domingo 15 de noviembre la renuncia de Jaime Vives Pinedo, presidente de Coljuegos, luego de que se conocieran denuncias sobre presuntas irregularidades en la obtención de su título de especialización en Alta Gerencia, expedido por la Universidad del Magdalena.

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“Todos los funcionarios están en período de prueba hasta el 7 de agosto de 2030”, advirtió el mandatario al referirse al caso. La solicitud se conoce dos días después de que la senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, cuestionara públicamente el proceso académico que permitió a Vives obtener el posgrado que necesitaba para ocupar el cargo.

La congresista aseguró que el funcionario pagó 15.357.532 pesos por el programa y obtuvo el diploma en un periodo inusualmente corto. Según los documentos que divulgó, Vives se matriculó el 18 de agosto de 2026 y recibió el título el 8 de septiembre, mediante un grado por ventanilla.

Pedraza también señaló que al presidente de Coljuegos le homologaron ocho de las nueve asignaturas de la especialización, equivalentes al 88,46 % de los créditos. La única materia que debía cursar era Finanzas Sostenibles y Fintech, que, de acuerdo con los registros expuestos por la senadora, habría tomado en una jornada presencial de ocho horas, el 28 de agosto.

La denuncia abrió cuestionamientos sobre el cumplimiento de los requisitos para llegar a la dirección de Coljuegos. Según el manual de funciones de la entidad, el cargo exige un título de posgrado. La congresista sostuvo que, cuando se anunció la designación de Vives, este todavía no contaba con esa acreditación.

Universidad del Magdalena respondió a las denuncias

Ante los señalamientos, la Universidad del Magdalena defendió el procedimiento y aseguró que el título fue expedido conforme a sus normas académicas. La institución explicó que desde 2018 cuenta con un programa de Validación por Competencias y Reconocimiento de Saberes, actualizado en 2025, que permite reconocer aprendizajes adquiridos mediante la experiencia laboral y profesional.

Según la universidad, a Vives le reconocieron 23 de los 26 créditos de la especialización, después de una evaluación académica de sus certificaciones laborales, formación y experiencia. Los tres créditos restantes correspondían a la asignatura que debía cursar y aprobar.

La institución indicó que el funcionario cumplió las actividades académicas presenciales los días 28 y 29 de agosto y aprobó los trabajos exigidos. También afirmó que el título, expedido el 8 de septiembre, cuenta con acta y registro institucional.

Sobre la ausencia del funcionario en los registros del Ministerio de Educación señalada por Pedraza, la universidad explicó que sus registros internos y los reportes al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) corresponden a procedimientos diferentes.

Vives llegó a la presidencia de Coljuegos mediante el Decreto 1430 de 2026 y tomó posesión en octubre. La entidad lo presentó como administrador de empresas, con más de 30 años de experiencia gerencial. Ahora, tras la petición de De la Espriella, su continuidad en el cargo queda en entredicho.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.