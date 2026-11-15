Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un hecho violento sacudió la madrugada de este domingo 15 de noviembre en Ibagué, donde una riña entre dos hombres terminó en homicidio. La víctima fue Héctor Fabián Téllez, de 43 años, quien era conocido en la ciudad por el alias de ‘El Gemelo Téllez’ o también ‘Pepe’. El incidente ocurrió alrededor de las 3:30 de la mañana, en plena vía pública, específicamente en la calle 23 con carrera Sexta, frente al popular billar El Patrón, según información suministrada en el reporte.

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De acuerdo con los datos recopilados, la confrontación aparentemente comenzó con una discusión que pronto escaló a la violencia física. Aunque no se conocen los motivos exactos que desencadenaron la pelea, se sabe que Téllez sufrió una grave herida en el tórax, la cual habría sido causada con un pico de botella. La gravedad de la lesión fue tal que su estado de salud se comprometió inmediatamente.

Pese a que Téllez fue auxiliado rápidamente y trasladado al Hospital San Francisco todavía con signos vitales, falleció minutos después de su ingreso. El personal médico intentó intervenir, pero los esfuerzos resultaron infructuosos dada la seriedad de la lesión. Este trágico desenlace dejó consternada a la comunidad que frecuenta la zona y a las personas que conocían a la víctima.

Por este hecho fue capturado Luis Camilo Arcila Sastre, identificado con el alias de ‘Peluche’, de unos 35 años. Arcila Sastre es señalado por las autoridades como el presunto participante de la agresión. Durante el altercado, él también resultó herido, aunque solamente sufrió un golpe en la cabeza, encontrándose fuera de peligro según los primeros reportes.

Las hipótesis preliminares no descartan que la confrontación haya iniciado tras una diferencia personal, pero tampoco hay indicios claros de que estuviera relacionado con las actividades comerciales del billar El Patrón, lugar ya cerrado cuando ocurrió el suceso. Actualmente, Arcila Sastre permanece bajo custodia a la espera de procesos judiciales por el delito de homicidio. Las autoridades continúan las investigaciones para establecer la secuencia de los hechos y esclarecer las causas que motivaron el enfrentamiento, como informan los reportes oficiales recogidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrieron los hechos de la riña en Ibagué que terminó en homicidio?

Los hechos sucedieron en la madrugada, cuando dos hombres, identificados como Héctor Fabián Téllez y Luis Camilo Arcila Sastre, habrían iniciado una discusión cercana al billar El Patrón. Aunque el establecimiento ya había cerrado, la pelea se dio en la vía pública y terminó con una lesión mortal en el tórax de Téllez, supuestamente causada por un pico de botella. El agresor fue capturado en el sitio y permanece bajo custodia judicial.

¿Qué está investigando la autoridad sobre el homicidio frente al billar El Patrón?

Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias concretas que desencadenaron el enfrentamiento y determinar si hubo motivaciones personales o si existen otros factores en juego. Aunque la riña sucedió en las inmediaciones de un negocio cerrado, no hay pruebas de que esté relacionada con la actividad comercial del lugar. El proceso legal avanza con la captura del presunto responsable y la recopilación de testimonios y evidencias para esclarecer el homicidio ocurrido en Ibagué.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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