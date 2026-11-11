Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La crisis de seguridad que atraviesa el sur del Tolima volvió a ocupar titulares y a estimular el debate político luego de una fuerte denuncia hecha por el representante Marco Hincapié. El congresista arremetió contra el presidente Abelardo de la Espriella, señalando la compleja situación de orden público que se vive en la zona y cuestionando la ausencia de una respuesta contundente por parte del Gobierno nacional tras los graves hechos de violencia. Así lo expresó Hincapié a través de sus redes sociales, remarcando que, pese a que ya habían pasado diez días desde el ataque en Planadas, ni el presidente ni el ministro de Defensa se habían presentado en este sector del departamento, lo que, para él, evidencia una falta de atención en uno de los puntos más críticos del Tolima.

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Según información registrada en el portal El Nuevo Día, Hincapié acompañó su mensaje con una dura crítica irónica, recalcando la aparente pasividad en la respuesta de las autoridades nacionales frente a las acciones de las estructuras criminales. De manera particular, manifestó: "Han pasado diez días desde el ataque a Planadas, y ni el ministro de Defensa ni el presidente de la República se han aparecido por el sur del Tolima. Seguimos esperando que llegue con su walkie-talkie y su camuflado a combatir a las estructuras criminales en nuestro departamento". Con este tono mordaz, el representante evidenció su inconformidad y la desesperanza que, según él, comparten los habitantes del sur del Tolima frente a la gestión del mandatario y su gabinete.

El pronunciamiento de Hincapié puso nuevamente en la mira los problemas de seguridad que persisten en varios municipios del sur tolimense. La prensa regional ha dado cuenta de cómo la presencia de grupos armados ilegales y los continuos ataques contra la población han incrementado el clima de inseguridad, provocando el miedo entre los ciudadanos y abriendo interrogantes sobre la capacidad del Estado para proteger a sus comunidades. De acuerdo con El Nuevo Día, este tipo de declaraciones aumentan la presión sobre el Gobierno nacional, que ahora enfrenta la exigencia de adoptar medidas concretas y visibles ante la violencia en el territorio.

Por el momento, los habitantes del sur del Tolima, y especialmente de municipios como Planadas, aguardan acciones efectivas por parte de las autoridades. Mientras tanto, las críticas políticas y sociales crecen, en un contexto donde la seguridad y el orden público permanecen como temas urgentes y sin solución clara en el panorama del departamento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la crítica principal de Marco Hincapié frente a la crisis de seguridad en el sur del Tolima?

La crítica de Marco Hincapié se centra en la falta de presencia y respuesta del presidente Abelardo de la Espriella y del ministro de Defensa ante los recientes hechos de violencia en el sur del Tolima, especialmente después del ataque ocurrido en Planadas. Hincapié cuestiona la ausencia de acciones concretas y la demora del Gobierno nacional para atender la situación de orden público que preocupa a los habitantes.

¿Qué estructuras criminales afectan la seguridad en el sur del Tolima según el representante Marco Hincapié?

De acuerdo con los pronunciamientos de Marco Hincapié y la información difundida por El Nuevo Día, la inseguridad en el sur del Tolima está vinculada a la presencia y acciones de estructuras criminales, aunque en el texto no se especifica a qué grupos armados se refiere. La preocupación se enfoca en los ataques y amenazas que estas estructuras representan para la población local.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.