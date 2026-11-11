En medio de las determinaciones en el Gobierno de Abelardo de la Espriella, hay una que no ha pasado desapercibida en el estilo de mandato que tiene el actual Jefe de Estado de Colombia.

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El presidente colombiano ha aparecido recientemente en operativos de capturas con uniforme militar, situación sobre la que destapó la razón de fondo que lo motiva a esta vestimenta.

“Soy un soldado de la patria y me visto de soldado porque vine a servirle a Colombia”, aseguró en medio de su explicación durante una aparición en público en Roldanillo (Valle del Cauca) este miércoles 11 de noviembre de 2026.

El atuendo del mandatario ha estado bajo la lupa de propios y extraños, en particular, de los críticos que han emitido cuestionamientos por el uso de esas prendas de las autoridades.

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De la Espriella se refirió al tema a propósito del anuncio sobre su viaje a Montería para la presentación de resultados de un bombardeo con una bomba de 450 kilos en el que advirtió que murieron presuntos integrantes del Clan del Golfo.

Las apariciones del Jefe de Estado se han convertido en uno de los sellos durante sus tres meses de mandato, que en poco llegarán a sus primeros 100 días en el principal cargo del país.

Uno de los principales mensajes que ha enviado en sus diferentes discursos es la lucha frontal contra los grupos criminales, con lo que ha descartado la continuidad de la denominada ‘paz total’ que lideró Gustavo Petro en el anterior mandato.

De hecho, son varias las determinaciones que se han asumido en el mencionado periodo de tiempo para empezar una política enmarcada en la seguridad en el territorio nacional.

Por lo mismo, su confrontación a los señalados delincuentes con la frase “bienvenidos a la patria milagro” es una carta de presentación que ha divulgado por medio de las redes sociales.

#ATENCIÓN | Desde Roldanillo, Valle, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que se han autorizado más de $347.416 millones para apoyar económicamente a los damnificados del terremoto. De estos recursos, cerca de $87.000 millones corresponden al Valle del Cauca y $65.000 millones a Cali.

@maironnoticias — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 11, 2026

¿Quiénes pueden usar uniforme militar en Colombia?

El ordenamiento jurídico de Colombia restringe de manera estricta el porte, fabricación y tenencia de prendas militares oficiales exclusivamente al personal activo de las Fuerzas Militares del país.

Esta exclusividad operativa abarca a los integrantes uniformados del Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, quienes acreditan su condición mediante la tarjeta de identidad militar. Cabe recordar que el presidente es el comandante de estas instituciones.

Asimismo, los estudiantes inscritos formalmente en las escuelas matrices de formación de oficiales, suboficiales y soldados profesionales ostentan autorización legal para vestir los uniformes de gala y fatiga reglamentarios.

La normativa interna castiga a cualquier particular que porte elementos textiles distintivos, insignias, condecoraciones o camuflados oficiales sin pertenecer activamente a la estructura orgánica del Ministerio de Defensa Nacional.

El Código Penal colombiano tipifica este comportamiento delictivo en el artículo 346 bajo la figura de utilización indebida de uniformes e insignias de uso privativo de la fuerza pública.

Los jueces penales imponen penas de prisión que oscilan entre cuatro y ocho años de cárcel para quienes fabriquen, distribuyan, almacenen o vistan estas prendas con fines fraudulentos o delincuenciales.

La prohibición general contempla excepciones rigurosamente reglamentadas para veteranos y oficiales de la reserva activa de las armas, quienes pueden portar uniformes ceremoniales únicamente en desfiles patrios solemnes.

Para acceder a este permiso conmemorativo, el oficial o suboficial retirado debe solicitar una autorización escrita previa ante el comando de fuerza correspondiente, cumpliendo estándares estrictos de disciplina castrense.

Las empresas privadas de vigilancia y las compañías de producción cinematográfica deben registrar indumentarias con diseños, patrones cromáticos y distintivos radicalmente diferentes a los camuflados del Estado.

El Ministerio de Defensa mantiene fiscalizaciones periódicas sobre talleres de confección y almacenes comerciales para impedir la comercialización ilegal de textiles o insignias a personas no acreditadas.

De esta manera, el Estado salvaguarda la seguridad nacional, previene la suplantación de la autoridad legítima y garantiza el respeto por la soberanía en todo el territorio colombiano.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.