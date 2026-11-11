Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El secuestro de la esposa del alcalde de Uribia, municipio ubicado en La Guajira, ha encendido las alarmas durante la jornada de este miércoles 11 de noviembre. De acuerdo con información suministrada por Abelardo de la Espriella en su cuenta de X, el rapto se presentó hacia las 6:10 de la mañana, marcando así el inicio de un operativo de emergencia. El pronunciamiento público de De la Espriella incluyó el anuncio de acciones inmediatas y de gran alcance, como la orden de desplegar la Fuerza Pública por completo en la zona y la puesta en marcha de un plan candado. Esta medida tiene como objetivo primordial evitar que los responsables del secuestro logren llevar a la víctima hacia Venezuela, aprovechando la proximidad de la frontera que caracteriza a La Guajira.

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Las circunstancias que rodean el hecho generan profunda preocupación, no solo por la seguridad de la víctima sino también por las implicaciones en torno a la presencia de grupos ilegales en la región. Según el pronunciamiento citado, existe una hipótesis inicial sobre la posible intervención del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en este secuestro. Sin embargo, el propio De la Espriella fue enfático al señalar que esta versión aún está en proceso de verificación, subrayando la prudencia con la que se manejan los datos y la prioridad de confirmar cualquier señalamiento antes de hacerlo público.

En palabras textuales recogidas por De la Espriella, se ha ordenado "emplear todas las capacidades del Estado para dar con su paradero, rescatarla sana y salva y llevar a los responsables ante la justicia". Además, el dirigente manifestó su solidaridad con el alcalde de Uribia y sus familiares, reconociendo la gravedad del impacto que este episodio tiene en la vida pública y comunitaria del municipio.

Por el momento, la atención de las autoridades se centra en ubicar a la mujer y asegurar que no cruce la frontera, mientras continúan las labores de inteligencia y control en la región. Este caso evidencia, como han señalado medios como El Nuevo Día, la vulnerabilidad que enfrenta La Guajira respecto a hechos de violencia y la presión constante que representan los pasos fronterizos para la seguridad local. La investigación sobre la participación del ELN y la reconstrucción detallada del secuestro permanecen abiertas, a la espera de que las medidas adoptadas permitan esclarecer lo ocurrido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones tomaron las autoridades tras el secuestro de la esposa del alcalde de Uribia?

Las autoridades, siguiendo las directrices de Abelardo de la Espriella, activaron el despliegue completo de la Fuerza Pública y un plan candado en La Guajira. Estas medidas buscan evitar que los secuestradores trasladen a la víctima hacia Venezuela, haciendo un cerco en la región fronteriza y empleando todos los recursos estatales al alcance para ubicarla rápidamente.

¿Cuál es la hipótesis sobre la participación del ELN en el secuestro de Uribia?

Según declaraciones recogidas por De la Espriella, hay información preliminar que apunta a una posible intervención del Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo armado ilegal. Sin embargo, esta hipótesis está en proceso de confirmación y, por ahora, no existe una certeza total sobre la autoría, por lo que las investigaciones continúan enfocadas en esclarecer todas las dudas sobre los responsables.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.