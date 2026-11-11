Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un nuevo episodio de violencia sacudió a Colombia con el secuestro de la esposa del alcalde de Uribia, municipio ubicado en La Guajira. De acuerdo con la información revelada por Abelardo de la Espriella, el hecho ocurrió hacia las 6:10 de la mañana de este miércoles 11 de noviembre, cuando la mujer fue raptada. Tan pronto se conoció la noticia, se desplegó un amplio operativo de la Fuerza Pública, cuyo objetivo inmediato es ubicar a la víctima y rescatarla lo antes posible.

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El secuestro, considerado un atentado grave contra la familia de una autoridad local, generó una inmediata reacción de las entidades encargadas de la seguridad en la región. Según el pronunciamiento oficial, se ordenó la puesta en marcha de un plan candado en las zonas limítrofes de La Guajira, con el propósito de impedir que los secuestradores logren sacar a la mujer del país. La acción se concentra principalmente en la frontera con Venezuela, por el temor de que los responsables intenten trasladarla a territorio vecino.

Sobre los autores intelectuales y materiales del crimen, aún reina la incertidumbre. Las primeras informaciones, según el pronunciamiento citado, sugieren una posible participación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en este hecho. Sin embargo, hasta el momento no existen pruebas contundentes ni una confirmación oficial que permita responsabilizar a dicha organización armada, y las autoridades mantienen varias hipótesis abiertas mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso.

Abelardo de la Espriella manifestó su solidaridad con el alcalde de Uribia y su familia, al tiempo que ratificó el compromiso estatal para rescatar a la víctima “sana y salva” y llevar ante la justicia a los responsables. Las autoridades permanecen en máxima alerta y han dispuesto todos los recursos necesarios para evitar una tragedia mayor.

La situación ha elevado el nivel de preocupación sobre la seguridad en el norte del país y enciende nuevamente las alarmas sobre el impacto que tiene la violencia en los territorios fronterizos. Mientras se adelantan las operaciones de búsqueda y las familias esperan respuestas, la incertidumbre se extiende, y el rescate de la mujer se ha convertido en la prioridad número uno para las entidades oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es el presunto responsable del secuestro de la esposa del alcalde de Uribia?

De acuerdo con la información inicial citada por Abelardo de la Espriella, se investiga la posible intervención del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el secuestro de la esposa del alcalde de Uribia. Sin embargo, las autoridades continúan verificando los hechos y todavía no existe una confirmación oficial que permita responsabilizar plenamente a esta organización armada del crimen.

¿Qué medidas tomaron las autoridades tras el secuestro en Uribia, La Guajira?

Tan pronto se confirmó el secuestro, las entidades de seguridad ordenaron la activación de un plan candado en la región fronteriza, especialmente para evitar que los secuestradores trasladen a la víctima fuera del país, en particular hacia Venezuela. Según lo anunciado, la Fuerza Pública desplegó todos sus recursos con la finalidad de ubicar y rescatar a la mujer “sana y salva”.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.