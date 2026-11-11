El secuestro de Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago García, encendió las alarmas de las autoridades en La Guajira. El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, confirmó que la gestora social del municipio fue privada de la libertad en la mañana de este miércoles al ser interceptada por hombres armados a la salida de un gimnasio y ordenó desplegar todas las capacidades de la Fuerza Pública para conseguir su rescate.

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De acuerdo con el anuncio del mandatario, se activó un plan candado en la zona para cerrar las posibles rutas de escape de los responsables e impedir que la mujer sea trasladada hacia Venezuela, teniendo en cuenta la cercanía de Uribia con la frontera de ese país.

Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a una posible participación del ELN, organización armada que tiene presencia en diferentes sectores de La Guajira y que también opera en zonas fronterizas. Sin embargo, por ahora no existe una confirmación oficial sobre la identidad de los secuestradores ni sobre los motivos detrás del plagio.

El Gobierno Nacional aseguró que están activadas las capacidades de inteligencia, investigación y operaciones de la Fuerza Pública para ubicar a Nancy Gómez, conseguir su liberación y capturar a quienes estarían detrás del hecho.

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Uribia, bajo la preocupación por los secuestros

Este nuevo episodio vuelve a poner sobre la mesa los problemas de seguridad que enfrenta Uribia y otros municipios de la Alta Guajira, donde durante 2026 se han registrado diferentes casos de secuestro, homicidios y amenazas contra la población.

Uno de los antecedentes más preocupantes ocurrió el 30 de julio, cuando David Rodríguez Gómez, funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), fue secuestrado por hombres armados en el barrio Yosú, en el casco urbano de Uribia. Durante la reacción de las autoridades hubo disparos contra uniformados y dos policías resultaron lesionados luego de que un vehículo los embistiera.

En agosto también se conocieron otros casos de secuestro en Uribia y Maicao. Las autoridades investigaban si existía alguna conexión entre los hechos y si detrás de ellos operaba una misma estructura criminal.

A esto se sumaron operativos contra presuntas redes vinculadas al ELN. El 24 de octubre, seis personas fueron capturadas en Uribia durante allanamientos adelantados por la Policía y el Ejército. En los procedimientos fueron incautados municiones, elementos alusivos a esa organización y sustancias ilícitas.

La situación representa un desafío para las autoridades, especialmente por las condiciones geográficas de la Alta Guajira y las posibilidades de movilidad entre Colombia y Venezuela.

Por ahora, la prioridad del Gobierno es encontrar a Nancy Gómez y evitar que el secuestro termine con su traslado fuera del territorio colombiano.

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