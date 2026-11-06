Por: Caracol TV

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La subteniente María Camila Pantoja, integrante del Grupo de Caballería Mediano #18 del Ejército Nacional, se encontraba vestida de civil en las calles de Saravena, Arauca, cuando fue interceptada por hombres armados que se movilizaban en motocicleta y en uno de esos vehículos la subieron y se la llevaron con rumbo desconocido.

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El Ejército señala al Frente Domingo Laín Sáenz Eln como responsable del secuestro de la oficial. Las autoridades intentan evitar que la uniformada sea sacada del país.

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De la Espriella se pronuncia sobre secuestro de subteniente

Abelardo de la Espriella se pronunció a través de sus redes sociales sobre el secuestro de la uniformada y dijo: “exijo la liberación inmediata de nuestra subteniente María Camila Pantoja Hernández. Condeno y rechazo categóricamente el cobarde secuestro de nuestra oficial del Ejército Nacional en Saravena, Arauca, a manos de terroristas del Eln, Frente Domingo Laín Sáenz. Según información de inteligencia militar, dos criminales armados que se movilizaban en motocicleta habrían interceptado a nuestra subteniente”.

Agregó el mandatario que “al Eln le advierto: se equivocaron de gobierno. No vamos a permitir que sigan utilizando el secuestro para intimidar a nuestra Fuerza Pública y desafiar la autoridad del Estado. He ordenado desplegar todas las capacidades de nuestro Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional para encontrarla y lograr su regreso sana y salva. A estos criminales les exigimos que respeten su vida e integridad y la liberen de inmediato, sin condiciones”.

Renson Martínez Prada, gobernador de Arauca, habló con Noticias Caracol sobre el secuestro de la subteniente. El mandatario local señaló que “hacemos un llamado, dentro del derecho internacional humanitario, al Eln para que le respete la vida a la suboficial y así mismo para que se lleve a cabo su liberación sin condicionamientos”.

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Investigan si subteniente secuestrada fue llevada a Venezuela

Sobre la pregunta de si la uniformada fue llevada a territorio venezolano, dada la cercanía de Arauca, el gobernador sostuvo que ese tema “hace parte de nuestro consejo de seguridad y las instrucciones que siempre damos porque este municipio se encuentra sobre la frontera con Venezuela a través del río Arauca y a solo 15 minutos en un trayecto pueden haber trasladado a la oficial hacia Venezuela”.

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