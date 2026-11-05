Por: El Espectador

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El Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (Eln) se atribuyó mediante un video difundido en redes sociales el secuestro de la subteniente María Camila Pantoja Hernández, perteneciente al cuerpo élite de inteligencia del Ejército Nacional de Colombia. De acuerdo con lo comunicado por esa organización, la captura de la uniformada tuvo lugar en el casco urbano de Saravena, en el departamento de Arauca. El Eln indicó que la acción ocurrió el 4 de noviembre de 2026, en el marco de lo que denomina labores de registro y control urbano, y afirmó ser responsable tanto del plagio como de la seguridad de la subteniente.

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Sin embargo, el grupo armado ilegal advirtió sobre las posibles consecuencias ante cualquier intento de rescate, declarando que “si se pone en riesgo la vida” de la secuestrada, ello recaería bajo la responsabilidad de las fuerzas militares. En el mismo mensaje dirigido al país y, especialmente, a la familia de María Camila Pantoja Hernández, el Eln aseguró que la subteniente se encuentra bien, que se le respetarán sus derechos y que el secuestro responde a los “riesgos de la guerra que a diario vive el país”, haciendo referencia al conflicto armado vigente en la región.

La desaparición de la uniformada se conoció cuando esta se desplazaba en motocicleta. Tras ser informadas las autoridades, se activaron de inmediato los protocolos oficiales de búsqueda y coordinación entre varias instituciones para determinar su ubicación y procurar su rápido regreso. Según El Espectador, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional llevan a cabo labores coordinadas en la zona para hallar a la secuestrada.

La Defensoría del Pueblo, dirigida por Iris Marín Ortiz, exigió en un pronunciamiento público la liberación inmediata de la subteniente, recordando que al momento del secuestro la uniformada no portaba el uniforme militar. La institución expresó solidaridad con los familiares y allegados de María Camila, así como con el Ejército Nacional, destacando la ansiedad e incertidumbre que produce el secuestro. Además, la Defensoría señaló que en octubre de 2025 se emitió la Alerta Temprana 014-25 para Arauca y Cubará (Boyacá), en la que se advertía del incremento de la confrontación armada entre el Eln y las disidencias de las Farc, así como del incremento de amenazas y hechos de violencia generados por la presencia de distintos grupos armados.

La entidad también llamó a las autoridades en todos los niveles a tomar medidas urgentes tanto para lograr la liberación de la subteniente como para fortalecer la protección de derechos humanos y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en Arauca y Cubará, según lo recomendaba la Alerta Temprana. Así, el caso de María Camila Pantoja Hernández se convierte en un ejemplo de la compleja situación de seguridad en la región.

¿Por qué la Defensoría del Pueblo pide implementar la Alerta Temprana 014-25 en Arauca y Cubará?

La Defensoría del Pueblo solicitó que se implementen urgentemente las recomendaciones de la Alerta Temprana 014-25 porque esta alerta advertía desde octubre de 2025 sobre el aumento de la confrontación armada y el riesgo creciente de hechos violentos en Arauca y Cubará, especialmente por la presencia y acciones del Eln y las disidencias de las Farc. La entidad espera que estas medidas ayuden a prevenir nuevos secuestros y otras violaciones de derechos humanos en la región.

¿Cuál es la situación actual del secuestro de la subteniente María Camila Pantoja Hernández, según El Espectador?

Según El Espectador, la subteniente María Camila Pantoja Hernández permanece en poder del Eln, que aseguró que está en buenas condiciones y que se le respetarán sus derechos. Las autoridades, entre ellas la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, activaron operativos de búsqueda para dar con su paradero y lograr su liberación. La Defensoría del Pueblo y otros organismos han exigido la liberación inmediata y la adopción de medidas preventivas en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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