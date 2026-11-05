Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La búsqueda de María Camila Pantoja Hernández, subteniente del Ejército Nacional, sigue activa luego de que un grupo de hombres armados la secuestrara en el municipio de Saravena, Arauca. Según la información entregada por el Ejército, la oficial fue interceptada por sus captores cuando se encontraba en una vía pública y, bajo amenaza, fue obligada a abordar una motocicleta con la que huyeron hacia rumbo desconocido. El hecho ha causado alarma debido a la cercanía de Saravena con la frontera y la preocupación de que la militar pueda haber sido trasladada hacia territorio venezolano.

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De acuerdo con las autoridades, el secuestro habría sido perpetrado por el Frente Domingo Laín Sáenz del Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo armado ilegal que opera en la zona. El temor de las autoridades aumenta porque la frontera con Venezuela está muy próxima al lugar del secuestro, lo que facilitaría el traslado a otro país. El gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada, afirmó que esta hipótesis está siendo evaluada en el consejo de seguridad, debido a la posibilidad de que los responsables hayan cruzado el río Arauca en un trayecto corto. Ante este panorama, el gobernador solicitó al ELN respetar la vida de la subteniente y permitir su liberación sin condición alguna.

María Camila Pantoja Hernández pertenece al Grupo de Caballería Mediano número 18 del Ejército Nacional, unidad militar con área de operaciones en Arauca, y al momento de su secuestro se encontraba fuera de servicio y vestía prendas de civil. Tras conocerse el hecho, el Ejército Nacional activó de inmediato los protocolos de búsqueda, y, en conjunto con la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional, inició operaciones coordinadas para encontrar el paradero de la subteniente y lograr su liberación.

El presidente Abelardo De la Espriella manifestó su rechazo al secuestro y exigió la entrega inmediata y sin condiciones de la uniformada. Mediante sus redes sociales informó que ordenó el despliegue total de las capacidades tanto de las Fuerzas Militares como de la Policía para hallar a María Camila Pantoja Hernández. En uno de sus mensajes, envió una advertencia al ELN indicando: “se equivocaron de gobierno”, y recalcó que no permitirá que este tipo de crímenes sean usados como estrategia de intimidación contra la Fuerza Pública. Mientras avanzan las labores de búsqueda, las autoridades mantienen como máxima prioridad establecer el paradero de la subteniente y lograr que regrese sana y salva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se sospecha que María Camila Pantoja fue trasladada a Venezuela?

Las autoridades sostienen la hipótesis de que María Camila Pantoja Hernández pudo haber sido llevada a Venezuela debido a la cercanía geográfica de Saravena con la frontera y la facilidad para cruzar el río Arauca en trayectos cortos. Esta posibilidad fue confirmada por el gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada, quien explicó que se está investigando este desplazamiento en el consejo de seguridad.

¿Quién está detrás del secuestro de la subteniente María Camila Pantoja Hernández?

De acuerdo con la información oficial del Ejército Nacional, el grupo responsable del secuestro sería el Frente Domingo Laín Sáenz del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las operaciones para encontrar a la subteniente han involucrado diversas fuerzas como la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional para lograr su pronta liberación.

Videos del terremoto en Venezuela

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.