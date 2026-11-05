Tres personas con antecedentes judiciales fueron encontradas dentro de la vivienda de Carlos Andrés Ríos Puerta, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el pasado 28 de octubre. El Gobierno Nacional dio a conocer el caso el 3 de noviembre y señaló que los individuos quedaron a disposición de las autoridades.

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La situación fue expuesta por el vocero del Gobierno, Miller Soto, quien detalló que los tres sujetos fueron sorprendidos por las autoridades encargadas de la protección del funcionario en el interior de su residencia, no en sus alrededores.

Según explicó, al verificar sus antecedentes se encontraron registros por homicidio y múltiples casos de hurto agravado. El pronunciamiento oficial también señaló que los individuos fueron identificados y puestos a disposición de las autoridades competentes. Sin embargo, no se entregaron detalles sobre las circunstancias en las que ingresaron a la vivienda ni sobre sus posibles intenciones.

Soto agregó que se presentó otro episodio cerca del establecimiento educativo al que asisten los hijos de Ríos. Allí fue vista una persona cuya presencia llamó la atención de las autoridades. Cuando llegaron los uniformados, el individuo huyó y no pudo ser identificado ni detenido. De acuerdo con el vocero, las autoridades trabajan para establecer quién es.

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Sumado a ello, el Gobierno mostró quiénes eran las personas que invadieron la vivienda del director del Dapre. Además, aparecieron las imágenes del sujeto que merodeó el colegio de sus hijos.

El director del DAPRE, Carlos Andrés Ríos Puerta, denunció los graves hechos de intimidación hacia él y su familia, tras dar a conocer ante el Senado la presunta instrumentalización de 48 mujeres con contratos estatales durante la administración anterior, caso que ya investiga la Fiscalía General de la Nación. En hechos que son materia de investigación, las autoridades sorprendieron dentro de la residencia del funcionario a tres individuos con antecedentes por homicidio y hurto agravado, hecho al que se suma la presencia sospechosa de otra persona cerca del colegio de sus hijos, quien huyó ante la llegada de uniformados. El Gobierno Nacional rechaza categóricamente cualquier intento de amedrentamiento por proteger el patrimonio público y desplegará todas las capacidades institucionales para garantizar la seguridad del doctor Ríos y su núcleo familiar, porque ningún servidor público debe ver amenazada su tranquilidad ni la de sus hijos por cumplir con su deber. — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) November 5, 2026

Hechos ocurrieron después de denuncia sobre 48 mujeres

Los episodios se conocieron pocos días después de que Ríos expusiera, el 21 de octubre, ante la Comisión Segunda del Senado, una denuncia sobre la presunta instrumentalización de 48 mujeres mediante contratos de prestación de servicios durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

El director del Dapre sostuvo que esas vinculaciones, financiadas con recursos públicos, habrían sido utilizadas para facilitar encuentros con el entonces mandatario. También afirmó que varias mujeres ya habían hablado sobre el asunto y anunció que llevaría el caso ante las autoridades.

La Fiscalía abrió una indagación preliminar de oficio para establecer qué ocurrió y determinar si hubo conductas delictivas. Entre las actuaciones anunciadas están escuchar a Ríos y a las exdirectoras del Dapre Laura Sarabia y Angie Rodríguez, además de revisar los contratos señalados.

Soto presentó la cercanía temporal entre las denuncias y los hechos en la vivienda como un motivo de preocupación para el Gobierno. No obstante, hasta ahora no se ha establecido públicamente que la presencia de las tres personas en la residencia o el episodio cerca del colegio tengan relación con los señalamientos sobre los contratos.

La Presidencia rechazó cualquier intento de intimidación y aseguró que desplegará las capacidades institucionales para proteger al director del Dapre y a su familia.

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