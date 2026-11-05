El pulso político y judicial en torno a las denuncias de Deyci Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro sumó nuevos elementos probatorios. Mientras algunos sectores del petrismo insisten en exigirle a la joven bachiller pruebas directas sobre el presunto canje de favores sexuales por contratos estatales, la Unidad Investigativa de EL TIEMPO reveló una serie de registros fotográficos y detalles contractuales que amplían el panorama de la investigación sobre su presencia en el aparato estatal.

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De acuerdo con las indagaciones periodísticas, se han documentado cinco contratos obtenidos por la joven de 27 años, natural de Sevilla (Valle), en entidades como el Ministerio del Interior —cuando la cartera era liderada por Armando Benedetti—, la Superintendencia de Vigilancia y el Senado de la República, periodo este último que coincidió con la gestión en la primera vicepresidencia de la corporación por parte de la senadora María José Pizarro.

A los chats y al video de 54 segundos difundidos recientemente se sumaron imágenes que habían permanecido inadvertidas y que evidencian el acceso de Jiménez a zonas restringidas del Congreso. Una de las fotografías data del 6 de marzo de 2022 y muestra a la joven, vestida de negro, ubicada en uno de los atriles contiguos a la mesa directiva del Senado. Para esa época, la excontratista ostentaba un vínculo contractual en la división de recursos humanos de la Cámara alta por un valor de 9 millones de pesos, mientras Gustavo Petro ejercía simultáneamente como congresista.

Ante este hallazgo, las autoridades solicitarán al funcionario que ordenó dicha contratación que explique cómo llegó la hoja de vida de Jiménez a la corporación, teniendo en cuenta sus antecedentes laborales previos en plataformas de contenido para adultos. En la misma fecha, los registros gráficos la ubican en el patio Rafael Núñez —el espacio que separa el Capitolio de la Casa de Nariño—, así como subiendo las escalinatas del legislativo.

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Las evidencias fotográficas también abarcan registros posteriores fuera del entorno estrictamente institucional, incluyendo imágenes de una terraza en el centro de Bogotá fechada el 11 de noviembre de 2024 —cuando ya había culminado su paso como contratista del Senado—, además de postales en escenarios campestres montando a caballo de paso fino y a bordo de una cuatrimoto junto a camionetas de alta gama. Con estos elementos, la justicia busca esclarecer el grado de acceso y la trazabilidad de los contratos adjudicados a la excontratista.

Estas son las fotos

El Tiempo

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.