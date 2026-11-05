Por: Noticiero 90 minutos

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Danilo Alfonso Rojas Betancourth, un jurista con más de 40 años de experiencia, asumió la presidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 5 de noviembre, relevando a Alejandro Ramelli Arteaga. En la vicepresidencia quedó Diana María Vega Laguna, en reemplazo de José Miller Hormiga Sánchez. Según lo reportado por 90minutos.co, la nueva dirección de la JEP estará al mando hasta noviembre de 2028, periodo en el que tendrá que enfrentar varias dificultades, como limitaciones de presupuesto, cuestionamientos a su gestión y una propuesta de reforma constitucional que busca restringir el tiempo de funcionamiento de la jurisdicción a diez años.

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El presupuesto de la entidad para 2027 se estableció en 181.400 millones de pesos, una cifra que plantea retos importantes en la operación y el desarrollo de sus tareas judiciales. Danilo Rojas Betancourth, durante su acto de posesión, anticipó que serán necesarios ajustes administrativos ante las restricciones económicas. Algunas de las medidas consideradas incluyen la entrega del edificio principal que ocupa la entidad y la posible reducción en los esquemas de seguridad, todo ello con miras a utilizar de manera más eficiente los recursos disponibles.

La JEP, según lo indicado en los reportes oficiales, se encuentra en un momento decisivo: mientras la Sala de Justicia avanza hacia el cierre de las investigaciones, el Tribunal para la Paz se prepara para afrontar la etapa más exigente de los juicios. Todo esto ocurre en el contexto de relaciones complejas para establecer diálogo con el gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella.

Sobre el perfil del nuevo presidente de la JEP, hay que destacar su preparación académica y su recorrido profesional en la rama judicial, la academia y organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Consejo Noruego para los Refugiados. Rojas también se desempeñó como director del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional y ha ocupado cargos de relevancia en el Consejo de Estado, llegando a la presidencia de ese organismo en 2016. Dentro de la JEP, asumió como vicepresidente de la Sección de Apelación en 2018 y esta vez fue elegido presidente por 23 votos frente a otras candidaturas, en la primera ronda de votación realizada en octubre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales retos presupuestales que enfrenta la JEP con Danilo Rojas Betancourth?

La Jurisdicción Especial para la Paz enfrenta restricciones económicas severas, con un presupuesto de 181.400 millones de pesos para 2027, lo que obliga a considerar medidas de ahorro como la entrega del edificio principal y la reducción de esquemas de seguridad. Estos ajustes podrían influir en la capacidad operativa y en la seguridad del personal, un tema relevante dado su papel en los procesos de justicia transicional.

¿Qué perfil académico y profesional tiene Danilo Rojas Betancourth, presidente de la JEP?

Danilo Rojas Betancourth es abogado con especialización, maestría y doctorado en Derecho de la Universidad Nacional, además de formación en Derecho Administrativo y Argumentación Jurídica. Ha trabajado en entidades internacionales y nacionales de derechos humanos y ha ocupado importantes cargos en la rama judicial de Colombia, como consejero y presidente del Consejo de Estado antes de llegar a la presidencia de la JEP.

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