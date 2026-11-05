Por: El Espectador

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En una jornada marcada por los desafíos de la justicia transicional en Colombia, Danilo Alfonso Rojas Betancourth asumió la presidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) este jueves 5 de noviembre, sucediendo al magistrado Alejandro Ramelli Arteaga. A su lado, Diana María Vega Laguna asumió como vicepresidenta, reemplazando a José Miller Hormiga Sánchez. De acuerdo con la información reportada por El Espectador, ambos liderarán la entidad durante los próximos dos años, en medio de complejidades presupuestales y cuestionamientos a la labor del tribunal creado en el Acuerdo de Paz.

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La gestión del magistrado Rojas Betancourth y la magistrada Vega Laguna comienza en un momento especialmente difícil para la JEP. Este tribunal enfrenta no solo fuertes críticas a su desempeño y la dificultad en las conversaciones con el gobierno de Abelardo de la Espriella, sino recortes financieros significativos: el presupuesto para 2027 se estableció en COP 181.400 millones. Además, un proyecto de reforma constitucional plantea reducir el tiempo de existencia del tribunal a diez años, poniendo en entredicho su continuidad. En su discurso de posesión, Rojas Betancourth anticipó cambios inminentes, como la posible entrega del edificio central y reducciones en los esquemas de seguridad.

Rojas Betancourth llega al cargo con una trayectoria de cerca de cuatro décadas. Nacido en San Antonio (Tolima), estudió Derecho en la Universidad Libre y se formó en Derecho, Derecho Administrativo y Argumentación Jurídica en varias universidades de renombre, dentro y fuera del país. Su carrera incluye experiencias en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Fue director nacional de derechos humanos y ocupó cargos en el Consejo de Estado, llegando a presidirlo en 2016. En la JEP, estaba vinculado desde 2018 como vicepresidente de la Sección de Apelación y esta vez fue elegido presidente en la primera ronda de votación, obteniendo 23 votos.

Por su parte, Diana María Vega Laguna, nacida en Neiva (Huila), ha dedicado dos décadas a la academia y la Rama Judicial. Formada en la Universidad Nacional, fue docente de Derecho Público y trabajó en la Procuraduría, la Fiscalía y el Consejo de Estado, desempeñándose como magistrada suplente en la JEP antes de ser elegida vicepresidenta tras tres rondas de votación.

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta la JEP con la llegada de Danilo Rojas Betancourth?

La Jurisdicción Especial para la Paz enfrenta, bajo la presidencia de Rojas Betancourth, dificultades presupuestales graves con recursos limitados a COP 181.400 millones para 2027, cuestionamientos a su labor y la amenaza de una reducción de su vigencia a diez años, todo en un entorno de finalización de investigaciones clave y la entrada a una fase de juicios fundamentales.

¿Quién es Diana María Vega Laguna, nueva vicepresidenta de la JEP?

Diana María Vega Laguna es una abogada con unos 20 años de experiencia judicial y académica, nacida en Neiva y formada en la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido docente de Derecho Público más de una década, con trabajo en entes clave como la Procuraduría, la Fiscalía y la JEP, donde primero fue magistrada suplente y asumió la vicepresidencia tras ser elegida en tres rondas de votación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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