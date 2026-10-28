Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella ha utilizado en siete ocasiones la alocución presidencial como mecanismo para dirigirse oficialmente a la población desde el inicio de su mandato. Este uso recurrente de la figura ha llevado a que, de acuerdo con una decisión del Consejo de Estado en respuesta a hechos ocurridos durante el gobierno de Gustavo Petro, cada solicitud de intervención presidencial en televisión pública deba ser analizada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Posterior a cada comunicación, la CRC tiene la obligación de elaborar un informe de control, donde evalúa el cumplimiento de los parámetros establecidos para el uso de dicho recurso.

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Según información recopilada por El Espectador, el promedio de frecuencia en estas alocuciones es de una cada 12 días, siempre realizadas los domingos o los lunes festivos durante la noche. La primera intervención sucedió el 17 de agosto, enfocándose en el balance de daños y necesidades tras el terremoto del 10 de agosto en el occidente del país. La última, realizada el 25 de octubre, abordó varios temas de alto impacto nacional: estado fiscal y presupuestal para el año 2027, las políticas de austeridad y contención del gasto público, la protección del sistema energético frente al fenómeno de El Niño, los avances en reconstrucción por el terremoto y las medidas destinadas al programa Colombia Mayor.

Para aprobar la transmisión y ejercer el control posterior, la CRC evalúa si la solicitud presidencial cumple cinco criterios: carácter personal del mensaje, urgencia y relevancia pública, recurrencia de uso, limitación temática y límites de tiempo. No obstante, en el caso de la más reciente alocución, la CRC reportó que se sobrepasó el tiempo autorizado por 9 minutos y 37 segundos, incumpliendo así el límite temporal acordado.

El Espectador indica que, en cinco de los siete informes de control generados por la Comisión, se evidencia que el mandatario desvió la conversación respecto a lo expuesto en la solicitud formal. Además, existen dudas en torno a la transmisión más reciente, al no quedar claro si fue realizada en vivo o resultó pregrabada. Por hechos similares en alocuciones del 13 y 27 de septiembre, la CRC exhortó a la Presidencia a ceñirse estrictamente a los temas declarados, ya que el objetivo de estas intervenciones no es extenderse a informes generales de gestión.

La CRC, en su reciente documento de control, señaló un patrón en el uso frecuente de la alocución presidencial, lo que aparentemente debilita el cumplimiento del criterio de recurrencia. Estas disposiciones de control nacieron luego de que, en el último año de la administración Petro, la discusión sobre el uso y los límites de la alocución presidencial se volviera tema central, especialmente luego de que se negara en varias ocasiones el acceso a la televisión pública por no cumplir los requisitos de urgencia y pertinencia establecidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los criterios que debe cumplir una alocución presidencial según la CRC?

Una alocución presidencial debe cumplir con carácter personal e inmediato, urgencia y relevancia pública, no ser demasiado frecuente, ceñirse estrictamente al tema planteado y limitarse en tiempo de transmisión, según la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Estos controles buscan evitar el abuso del espectro público y garantizar la transparencia en los mensajes transmitidos.

¿Por qué se fortaleció el control de las alocuciones presidenciales en Colombia?

El control se fortaleció debido a la alta frecuencia y extensión de las alocuciones durante el final del periodo presidencial de Gustavo Petro, lo cual suscitó debates sobre el uso del espectro público e impulsó la intervención del Consejo de Estado, que fijó los parámetros que hoy rigen y supervisa la CRC, con el objetivo de proteger el carácter excepcional y relevante de estas intervenciones.

“Voy a aceptar”: Petro explicó qué hará con el salario mínimo por decisión del Consejo de Estado

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro dijo en alocución cuáles van a ser los siguientes pasos para definir el nuevo salario mínimo en Colombia y hasta lanzó una propuesta de que sea más de 2 millones de pesos.