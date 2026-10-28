Por: El Espectador

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Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, enfrenta una complicada situación judicial, acusado de ser el cabecilla de una organización dedicada a desviar contratos públicos por sumas millonarias en la ciudad de Medellín. De acuerdo con la información suministrada, el viernes 30 de octubre será un día crucial para Quintero Calle, pues la justicia determinará si debe ir a prisión o si continuará en detención domiciliaria, mientras se desarrollan las investigaciones en su contra relacionadas con los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.

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En medio de este proceso judicial, su hermano, el exalcalde Daniel Quintero, radicó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia para desacreditar a una testigo clave dentro de las investigaciones tanto contra él como contra Miguel Andrés Quintero. Esta acción de defensa busca cuestionar la legitimidad de los testimonios presentados, aportando pruebas como chats, contratos y registros de visitas. Cabe destacar que la denuncia fue recibida y aceptada por la Sala de Instrucción del alto tribunal.

La denuncia presentada apunta directamente a Simón Molina Gómez, actual representante a la Cámara por Antioquia y miembro del Partido Creemos, quien anteriormente se desempeñó como secretario del actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, conocido como “Fico”. Según la defensa de los hermanos Quintero Calle, solicitan a la Corte Suprema que investigue si Simón Molina tuvo algún tipo de interés indebido en los procesos penales contra ellos o si, incluso, podría haber ofrecido beneficios a ciertos testigos para obtener declaraciones en su contra.

Este contexto judicial ocurre en paralelo a denuncias recientes de amenazas en contra del procurador general y su familia, las cuales, según lo informado, podrían provenir de la misma entidad pública envuelta en las investigaciones. Las discusiones jurídicas sobre la posible manipulación de testigos y los intereses alrededor de los contratos públicos marcan la agenda en Medellín. La transparencia en el manejo de recursos públicos y las actuaciones de figuras políticas relevantes se encuentran bajo el escrutinio de la justicia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se investiga a Miguel Andrés Quintero Calle en Medellín?

La investigación contra Miguel Andrés Quintero Calle se centra en su presunta participación como líder de una red de corrupción que habría desviado contratos públicos por cantidades millonarias en Medellín. De acuerdo con la información proporcionada, enfrenta acusaciones de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos, procesos por los cuales la justicia deberá definir si permanece detenido en su lugar de residencia o es enviado a prisión mientras se adelantan las investigaciones.

¿Cuál es la relación entre la denuncia de Daniel Quintero y el representante Simón Molina Gómez?

La denuncia interpuesta por Daniel Quintero ante la Corte Suprema de Justicia busca poner en entredicho la validez de una testigo clave en los procesos judiciales que lo vinculan a él y a su hermano. Dicha denuncia solicita, además, que se indague si el representante Simón Molina Gómez, del Partido Creemos y antiguo secretario del actual alcalde de Medellín, pudo tener un interés indebido o haber ofrecido beneficios a los testigos que declararon en su contra dentro de estas investigaciones por supuesto desvío de contratos públicos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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