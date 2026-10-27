Por: El Espectador

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Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres, se ha convertido en el primer condenado por el destacado caso de corrupción que sacudió a esa entidad pública. La reciente decisión de un juez de ejecución de penas de Pasto le permitió acceder al beneficio de libertad condicional, medida que aplicará durante un periodo de prueba equivalente al tiempo de condena que aún tiene pendiente. Así quedó consignado en el fallo judicial, el cual establece que Rodríguez Melo deberá seguir cumpliendo su pena durante 35 meses y 15 días bajo esta modalidad, situación que marca un hito en el curso judicial relacionado con el contrato de carrotanques para La Guajira.

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La relevancia de este proceso radica en que Rodríguez Melo, como asesor jurídico, tuvo una intervención directa en el direccionamiento de un contrato para proveer carrotanques destinados al suministro de agua potable en la región de La Guajira. Según la información recogida por El Espectador y fallos judiciales, el contrato fue cuestionado por presentar sobrecostos y por haber sido direccionado a cambio de recibir mil millones de pesos. Por estos hechos, el Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme una sentencia de cuatro años, diez meses y diecinueve días de prisión, la cual se tramitó mediante un preacuerdo con la Fiscalía. Los cargos imputados fueron concierto para delinquir y peculado por apropiación.

Dentro del desarrollo del caso, Rodríguez Melo se ha transformado también en pieza clave para las investigaciones actuales. A partir de su colaboración con la Fiscalía, acordó aportar información y pruebas sobre la actuación de al menos trece personas que son objeto de cinco procesos penales relacionados con las irregularidades de millonarios contratos en la Ungrd. Las autoridades, según el mismo ente acusador, destacaron que el exasesor contó con pleno conocimiento de los procesos contractuales entre junio y diciembre de 2023, especialmente aquellos gestionados por la Subdirección de Manejo de Desastres que se encargaba de la adquisición de asistencia humanitaria ante situaciones de emergencia.

Este paso en el proceso judicial representa un avance en los esfuerzos por esclarecer el millonario escándalo de corrupción, y el seguimiento a la actuación y colaboración de Rodríguez Melo será determinante en futuras decisiones de la justicia colombiana.

¿Cuál fue la relevancia del contrato de carrotanques en la Ungrd y por qué generó un escándalo de corrupción?

El contrato de carrotanques adjudicado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres fue relevante porque buscaba llevar agua potable a la región de La Guajira. Sin embargo, de acuerdo con la información de El Espectador y documentos judiciales, se direccionó con sobrecostos significativos y a cambio del pago de mil millones de pesos. Estas irregularidades desencadenaron un proceso por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación, que finalmente llevó a la condena de uno de los responsables.

¿Qué significa el delito de peculado por apropiación y cómo se aplicó en el caso de Pedro Andrés Rodríguez Melo?

Peculado por apropiación, según los procesos judiciales, es cuando un funcionario público se apropia de forma indebida de bienes o recursos del Estado. En el caso de Pedro Andrés Rodríguez Melo, este delito se configuró porque, en calidad de asesor jurídico de la Ungrd, facilitó el direccionamiento de un contrato a cambio de recibir dinero, apropiándose así de recursos públicos a través de sobrecostos en la contratación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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