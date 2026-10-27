En medio de los operativos a nivel nacional, la autoridad de control de fármacos y alimentos en Colombia encendió las alarmas sanitarias tras detectar la distribución irregular de un veneno formulado para exterminar insectos caseros.

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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) descubrió este insecticida gracias a quejas de la ciudadanía y pesquisas de inspección preventiva en el comercio digital.

Compradores desprevenidos acceden a esta sustancia en aplicaciones populares como Instagram y TikTok, además de hallar publicaciones activas en portales de compras como Mercado Libre.

Los inspectores gubernamentales confirmaron que este específico “gel matacucarachas” carece del aval oficial indispensable para sustancias químicas destinadas al hogar o al saneamiento de áreas públicas.

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Ante la falta de permisos formales, el ente fiscalizador califica este artículo de fraudulento y enfatiza que su expendio constituye una infracción legal en toda la nación.

La inquietud primordial radica en la carencia total de respaldos técnicos que certifiquen el nivel de eficacia, protección y manufactura del compuesto ofrecido a los usuarios.

Al carecer de licencia regulatoria, el Estado desconoce los componentes reales de la fórmula, sus verdaderas plantas de elaboración, su procedencia y los protocolos de bodegaje.

Asimismo, los funcionarios subrayan la imposibilidad de vigilar la cadena logística de envíos y las condiciones físicas durante el traslado hacia las residencias de los compradores.

Dichas irregularidades representan un peligro evidente para las familias compradoras, al no existir datos certeros sobre el acatamiento de directrices mínimas de salud pública.

La alerta No. 360-2026 cataloga formalmente la mercancía sin código aprobatorio y sin empresa titular que asuma la responsabilidad jurídica por sus efectos químicos.

Dicha notificación oficial emanó directamente de la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica del Invima, despacho encargado de vigilar estas sustancias.

Invima orienta a la comunidad a frenar de inmediato la aplicación del veneno y a desistir de encargar nuevos ejemplares por canales virtuales.

Paralelamente, la entidad exhorta a interponer avisos sobre comercializadores, negocios físicos o perfiles digitales que promocionen y distribuyan el insecticida en los municipios.

Las personas interesadas en validar permisos sanitarios tienen a disposición la plataforma digital del ente oficial para revisar la legalidad de cualquier marca doméstica.

El despacho advierte que la visibilidad comercial en plataformas tecnológicas y redes sociales jamás certifica que un artículo goce de avales y autorizaciones estatales.

Las disposiciones restrictivas cubren igualmente a mayoristas, cadenas de comercio, comercializadores directos e importadores, quienes están obligados a frenar el despacho de la mercancía.

Quienes ignoren esta prohibición expresa afrontarán la imposición de rigurosas sanciones administrativas y la aplicación de medidas sanitarias de seguridad correspondientes.

Finalmente, los organismos regionales de salud deben intensificar las pesquisas de vigilancia en establecimientos donde pueda circular Aluvion Ultra, reportando cualquier hallazgo al Invima.

¿Cómo hacer una denuncia ante Invima?

El reporte oportuno de irregularidades sanitarias permite a las autoridades retirar del mercado nacional productos fraudulentos, alterados o sin autorizaciones legales que pongan en peligro la salud pública.

Cualquier persona puede tramitar una denuncia ciudadana ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de manera gratuita, confidencial y sin necesidad de contratar intermediarios legales.

El procedimiento principal inicia ingresando al portal web oficial de la entidad de vigilancia, donde el usuario debe ubicar el botón destinado al módulo de peticiones y reclamos.

Dentro del aplicativo institucional, la persona interesada debe seleccionar la opción específica para radicar denuncias relacionadas con alimentos, medicamentos, cosméticos, dispositivos médicos o plaguicidas de uso doméstico.

El formulario virtual solicita suministrar una descripción detallada de los hechos, indicando con precisión las características del artículo sospechoso, el fabricante y la presentación comercial observada.

Asimismo, resulta fundamental anexar la dirección exacta del establecimiento físico donde se comercializa el producto o proporcionar los enlaces directos de páginas web y perfiles de redes sociales.

La plataforma permite adjuntar archivos probatorios en formatos digitales, como fotografías nítidas del empaque, etiquetas, números de lote, fechas de vencimiento y comprobantes de pago obtenidos durante la compra.

En caso de preferir la atención telefónica, la entidad dispone de una línea gratuita nacional y un conmutador en Bogotá para recibir orientaciones sobre radicación de trámites sanitarios.

De igual manera, los ciudadanos pueden remitir la información documentada mediante el correo electrónico institucional habilitado para la atención al usuario y la recepción de correspondencia oficial.

Si el denunciante prefiere realizar la gestión presencial, puede radicar los documentos en la ventanilla única de correspondencia ubicada en la sede principal del organismo en Bogotá.

Una vez recibido el reporte, el grupo técnico de inspección, vigilancia y control evalúa los antecedentes para coordinar visitas sanitarias e iniciar los procesos sancionatorios pertinentes.

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