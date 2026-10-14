Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria dirigida a la ciudadanía por la comercialización de Killer Campeón, un raticida que actualmente se encuentra en el mercado colombiano sin cumplir con el requisito de contar con registro sanitario para plaguicidas de uso doméstico o en el ámbito de la salud pública. De acuerdo con Invima, el riesgo de adquirir o utilizar este producto recae principalmente en la falta de controles esenciales sobre aspectos clave como su composición, procedencia, fabricación, calidad y almacenamiento. Todo esto impide garantizar que cumpla con los requisitos sanitarios básicos para su utilización segura.

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Según la información oficial citada por la entidad, la ausencia de registro impide contar con garantías verificadas sobre los ingredientes y el manejo adecuado durante todo el ciclo de vida del producto. Invima explicó que, a raíz de esta inseguridad, no es posible establecer la trazabilidad de Killer Campeón: no se conocen las condiciones específicas de fabricación, transporte, distribución ni conservación, lo que podría elevar el riesgo de efectos adversos tanto para las personas como para el entorno donde es empleado.

Ante la situación, Invima fue enfático en recomendar a los ciudadanos que hayan adquirido Killer Campeón suspender de inmediato su uso y evitar cualquier nueva compra de productos afines que carezcan de registro oficial. Asimismo, invitó a denunciar a establecimientos o personas que distribuyan o vendan el producto, ya que se estarían incurriendo en una falta a las normas sanitarias. Además, indicó que importadores, distribuidores y comerciantes tienen la responsabilidad de abstenerse de vender o distribuir este raticida sin el visto bueno de las autoridades sanitarias. El incumplimiento de esta advertencia puede dar lugar a la aplicación de medidas sanitarias y a procesos sancionatorios conforme a lo dispuesto por Invima.

Para quienes tengan dudas sobre la autorización sanitaria de plaguicidas, el instituto recomendó hacer consultas a través de la página oficial www.invima.gov.co, en la sección de Servicios en Línea, donde está disponible la opción para verificar los registros sanitarios correspondientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante el registro sanitario de productos como Killer Campeón?

El registro sanitario es fundamental porque permite asegurar que productos como Killer Campeón cumplen con normas establecidas sobre composición, calidad, almacenamiento y manejo, lo que reduce riesgos para la salud pública y el ambiente. Sin este control, no hay garantías de que el producto sea apto y seguro para quienes lo utilizan ni de que su trazabilidad esté verificada, según la advertencia de Invima.

¿Cómo saber si un raticida cuenta con registro sanitario en Colombia?

Invima recomienda a los consumidores que deseen verificar la autorización sanitaria de cualquier plaguicida ingresar a www.invima.gov.co, acceder a la sección Servicios en Línea y consultar el registro sanitario. Así, se puede confirmar si el producto está debidamente autorizado para su venta y uso en el país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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