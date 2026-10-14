Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La conversación pública en Colombia ha estado marcada en los últimos días por un delicado escándalo relacionado con una presunta red de prostitución en la Casa de Nariño, sede del Gobierno nacional. Este tema, que ha generado debate y fuertes cuestionamientos, tuvo un nuevo desarrollo luego de que Laura Sarabia, quien fue directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), saliera al paso de las acusaciones. Sarabia aclaró, de acuerdo con declaraciones citadas por medios nacionales, que no posee pruebas sobre la existencia de dicha estructura y solicitó que se identifique con nombres a quienes serían las supuestas integrantes.

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El punto de partida de esta controversia fueron las afirmaciones de Angie Rodríguez, también exdirectora del DAPRE, quien aseguró que mientras estaba en su cargo, fue testigo de la presencia de una red de mujeres jóvenes con fuerte influencia en las decisiones administrativas del Gobierno de Gustavo Petro. Según Rodríguez, estos presuntos hechos involucraban desde nombramientos, hasta contratos, e incluso intermediarios dedicados expresamente a captar mujeres jóvenes para el entorno presidencial.

Ante tal escenario, Sarabia manifestó públicamente que desconoce cualquier actividad de ese tipo. Aseguró que, como funcionaria pública, su deber en caso de conocer de la comisión de delitos sería denunciarlos, pero puntualizó: “Uno como funcionario público, cuando conoce la comisión de delitos, debe denunciarlo. Yo hablar de red de prostitución o de eso, la verdad, no lo voy a hacer, porque yo no tengo pruebas”. También enfatizó no conocer a las mujeres señaladas y solicitó que si hay información concreta, se revelen los nombres para que las autoridades puedan investigar de manera precisa.

Por su parte, Rodríguez sostiene que sí tiene sustento para sus declaraciones y que ya ha presentado denuncias sobre lo relatado. No obstante, hasta el momento, el simple hecho de hacer públicos los señalamientos no equivale a una confirmación judicial ni a la verificación definitiva de la existencia de esta supuesta red. Así, el tema continúa en una especie de limbo mediático, a la espera de que las autoridades determinen si existen pruebas fehacientes que sustenten las graves denuncias.

En tanto, la discusión sigue viva y bajo observación, marcada por las divergencias entre las versiones de ambas exfuncionarias y el impacto político que esto puede acarrear en el entorno del gobierno de Gustavo Petro. La resolución dependerá, en última instancia, de las investigaciones oficiales y del esclarecimiento que aporten las autoridades competentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pruebas existen sobre la supuesta red de prostitución en la Casa de Nariño?

Hasta el momento no se han presentado pruebas concretas ante la opinión pública o la justicia que confirmen la existencia de una red de prostitución en la Casa de Nariño. De acuerdo con las declaraciones de Laura Sarabia, ella no tiene conocimiento o evidencia sobre tal estructura y recalca que cualquier funcionario está obligado a denunciar si tiene pruebas, lo cual en este caso no ocurrió. Angie Rodríguez, quien hizo las denuncias iniciales, afirmó poseer información y haber presentado denuncias, pero esto no es sinónimo de confirmación judicial, quedando el tema sujeto a futuras investigaciones.

¿Qué es el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y cuál era su función en este caso?

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) es la entidad encargada de coordinar la administración interna y externa de la Presidencia en Colombia, gestionando temas administrativos y de personal. Tanto Laura Sarabia como Angie Rodríguez ocuparon su dirección en distintos momentos. Las denuncias sobre la presunta red de prostitución surgieron en el contexto de las funciones del DAPRE, pues se relacionan con acusaciones sobre influencias en contratos y nombramientos dentro de la institución durante el actual gobierno.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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