Por: El Espectador

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La política diplomática en Colombia ha estado marcada, históricamente, por la promesa de fortalecer la carrera diplomática profesional. Sin embargo, como evidencia la experiencia de los dos últimos presidentes, esta intención termina muchas veces relegada ante la persistencia de la llamada "clase política tradicional". Según información recopilada por El Espectador, tanto Gustavo Petro, primer presidente de izquierda pura, como su sucesor Abelardo de la Espriella, quien se sitúa en el extremo contrario del espectro ideológico, cayeron en la tendencia de ceder espacios claves del servicio exterior a figuras vinculadas a la política tradicional.

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Abelardo de la Espriella alcanzó la presidencia de Colombia tras conseguir más de 12,9 millones de votos, con una campaña centrada en la idea de gobernar con "los nunca", es decir, ciudadanos alejados de la burocracia estatal. No obstante, en la práctica, la designación en el servicio exterior parece mantener el patrón de los mandatarios anteriores. De acuerdo con la investigación de El Espectador, muchos de los nuevos movimientos en embajadas relevantes siguen vinculando a individuos que representan esa política tradicional que el propio Ejecutivo denomina como "los de siempre".

Uno de los ejemplos recientes de esta tendencia es el nombramiento en la embajada de Colombia en Italia. Alberto Rafael Cepeda Sarabia, cuya experiencia se sitúa en el sector empresarial de la costa Caribe colombiana, asumirá próximamente la dirección de la sede diplomática en Roma. Más allá de su perfil profesional, destaca su parentesco con Efraín José Cepeda Sarabia, actual presidente del Partido Conservador. Este último ha ostentado una curul en el Congreso durante más de tres décadas de manera consecutiva, también representando a su colectividad.

En este panorama, el intento de romper con prácticas tradicionales dentro del servicio diplomático colombiano parece enfrentarse, de nuevo, a la influencia de familias y figuras políticas con largos trayectos en el Legislativo y otros espacios de poder. Así, el discurso de cambio y apertura a nuevos liderazgos contrasta con la realidad de los nombramientos, especialmente en cargos tan estratégicos como el de embajador en Italia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Alberto Rafael Cepeda Sarabia, nuevo embajador de Colombia en Italia?

Alberto Rafael Cepeda Sarabia es una figura con experiencia en el sector empresarial de la costa Caribe colombiana. Según El Espectador, Cepeda Sarabia fue nombrado como próximo embajador de Colombia en Roma y tiene además un vínculo familiar directo con Efraín José Cepeda Sarabia, presidente del Partido Conservador y congresista con más de treinta años en el Legislativo.

¿Por qué se habla de la ‘clase política tradicional’ en el servicio diplomático colombiano?

El término ‘clase política tradicional’ hace referencia a figuras y familias que han ocupado cargos de relevancia en la política y la administración pública durante largos períodos. De acuerdo con El Espectador, a pesar de las promesas de varios presidentes de renovar el cuerpo diplomático, persiste la costumbre de nombrar a personas de esta clase en embajadas clave, lo que perpetúa su influencia en el servicio exterior colombiano.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.