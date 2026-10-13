Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El expresidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse en respuesta a la reciente alocución del presidente Abelardo de la Espriella. El eje central de la controversia gira en torno a la crisis desencadenada por el fenómeno de El Niño y las medidas adoptadas por el actual gobierno para afrontar esta situación. De acuerdo con la información presentada por El Espectador, Petro recordó la existencia del decreto 802 de 2026, expedido el 23 de julio de 2026, que declaró la situación de desastre de carácter nacional en Colombia durante 12 meses debido a las amenazas de sequía, lo que buscaba preparar al país ante un potencial desabastecimiento de agua y energía eléctrica.

Sigue a PULZO en Discover

En palabras de Gustavo Petro, el decreto 802 se construyó siguiendo la ley 1523 de 2012, lo que, según su argumento, facultaba al nuevo presidente para reorientar partidas presupuestales aprobadas por el congreso a fin de afrontar y mitigar los efectos de la emergencia climática desde su primer día como jefe de Estado. Petro además cuestionó a De la Espriella por alegar que no le dejaron un plan ni recursos apropiados, y sostuvo que el mandatario omitió recoger información clave al no acudir personalmente a recibir el informe correspondiente al cambio de gobierno. Petro subrayó que había dejado disponibles COP 8 billones para inversiones prioritarias en agua potable, alimentos y energía eléctrica, e insistió en que el nuevo gobierno optó por suspender iniciativas como el programa Colombia Solar, las salinizadoras y los subsidios a fertilizantes gestionados por Ecopetrol.

La confrontación también adoptó tintes personales, pues Petro criticó que De la Espriella portara una pistola en público en vez de ocuparse de asuntos de lectura o gestión estatal, haciendo referencia al mismo decreto 802 de 2026. Según la postura de Petro, su administración se encaminaba hacia una transición energética y la consolidación de una economía descarbonizada.

El intercambio de señalamientos se detonó tras un mensaje de De la Espriella en el que estructuró su estrategia para afrontar la crisis provocada por el fenómeno de El Niño, haciendo énfasis en regiones vulnerables como la Costa Caribe. El presidente acusó al gobierno anterior de dejar reservas energéticas en cifras críticas y no prever la crisis a pesar de múltiples alertas, señalando que, por esa “falta de preparación”, el sistema quedó expuesto a eventuales racionamientos. El mandatario, sin embargo, indicó que ya se están ejecutando medidas para evitar apagones y responder a la emergencia de manera oportuna.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el decreto 802 de 2026 y cómo buscaba enfrentar la crisis por el fenómeno de El Niño?

El decreto 802 de 2026, mencionado por Gustavo Petro y reportado por El Espectador, fue expedido para declarar el estado de desastre nacional por posibles sequías en todo el territorio colombiano. Esta medida, concebida bajo el marco de la ley 1523 de 2012, permitía al gobierno reasignar recursos presupuestales para atender la emergencia, con inversiones orientadas a garantizar la disponibilidad de agua potable, alimentos y energía eléctrica en el país.

¿Por qué hay polémica entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella sobre la gestión de la crisis energética?

La polémica surgió a partir de los señalamientos mutuos sobre la preparación del país frente al fenómeno de El Niño. Petro asegura que dejó políticas y recursos para enfrentar la crisis, mientras De la Espriella lo contradice indicando que heredó un sistema sin reservas suficientes ni respaldo energético, lo que incrementó el riesgo de racionamientos. El cruce de versiones ha alimentado el debate sobre la responsabilidad en la gestión de emergencias climáticas.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.