Por: El Espectador

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Bogotá se prepara para una jornada de marchas y movilizaciones este miércoles 14 de octubre, las cuales han sido organizadas por agrupaciones sindicales, sectores educativos, estudiantiles, movimientos políticos y colectivos sociales. Según información divulgada por la Secretaría Distrital de Gobierno, se espera que las manifestaciones cuenten con la participación tanto de líderes sindicales como del expresidente Gustavo Petro, quien hizo un llamado a la ciudadanía para que sea una protesta masiva, pero en total calma y sin violencia.

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La agenda oficial dispone diversos puntos de encuentro para los asistentes. Entre los más importantes se encuentran el Parque Nacional, en la localidad de Santa Fe; la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, ubicada en la misma localidad, y la localidad de Usme. Sin embargo, no todas las convocatorias tienen horarios y lugares confirmados, lo que podría generar ajustes de último minuto en la operación de la ciudad. Las dos principales movilizaciones, convocadas por las centrales CUT, CTC, CGT, CDP, Fecode, movimientos como el Pacto Histórico, la Alianza por la Vida y la Asociación Distrital de Educadores (ADE), tienen programada la salida desde el Parque Nacional a las 9:30 a. m. y a las 10:00 a. m., respectivamente, con destino a la Plaza de Bolívar en la localidad de La Candelaria. No hay claridad sobre si estas marchas se realizarán de manera conjunta o separada, de acuerdo con la información de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Otras convocatorias, como la “Movilización en defensa de nuestros derechos” que lidera el sector universitario, todavía no han confirmado ni la hora ni los detalles del recorrido. De igual manera, la movilización en la localidad de Usme permanece sin detalles específicos sobre su horario y punto de partida, según los informes oficiales.

Las autoridades advierten sobre posibles afectaciones de movilidad principalmente en la carrera Séptima, la carrera Décima, la calle 26 y vías en el centro y sur de Bogotá, en puntos cercanos a los lugares de concentración y a la Plaza de Bolívar. Además, la operación de los servicios de transporte como TransMilenio y TransMiZonal podría experimentar cambios, aunque hasta el momento no se han confirmado desviaciones ni cierres específicos por parte de las autoridades. Para mantenerse informado, los ciudadanos pueden consultar el especial de marchas del Portal Bogotá para las actualizaciones.

Entre las recomendaciones emitidas están planear los desplazamientos, salir con anticipación, consultar novedades antes de iniciar el viaje y, para quienes participen en las marchas, hacerlo de manera pacífica siguiendo las indicaciones de las autoridades.

Según las declaraciones compartidas por Gustavo Petro en redes sociales, uno de los elementos principales de estas marchas es la defensa del salario mínimo y del poder adquisitivo. Petro cuestionó el posible impacto de un aumento salarial que no alcance a cubrir el incremento de los precios en productos esenciales, como la papa, la carne, el tomate y la zanahoria, aunque no especificó un porcentaje de incremento para el salario mínimo en 2027.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos y horarios de las marchas del 14 de octubre en Bogotá?

De acuerdo con la información de la Secretaría Distrital de Gobierno, las marchas del 14 de octubre tienen como principales puntos de concentración el Parque Nacional y la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en el centro de Bogotá, y la localidad de Usme en el sur de la ciudad. Las movilizaciones lideradas por sindicatos y educadores están citadas a las 9:30 a. m. y 10:00 a. m., respectivamente, con destino a la Plaza de Bolívar. Sin embargo, algunas convocatorias todavía no tienen horario confirmado.

¿Por qué protestan los sindicatos y movimientos sociales en Bogotá el 14 de octubre?

Las marchas del 14 de octubre han sido convocadas en defensa del salario mínimo y el poder adquisitivo de los ciudadanos. Voces como la del expresidente Gustavo Petro han solicitado que la manifestación sea múltiple y pacífica, centrándose en el impacto que tiene el aumento del costo de vida sobre productos básicos y la importancia de un ajuste salarial adecuado.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.