Por: Portal Bogotá

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La transición hacia una mejor movilidad y calidad de vida en Bogotá continúa con obras de infraestructura clave. De acuerdo con la información publicada en el portal oficial ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre de un carril en sentido norte a sur de la avenida carrera 68, a la altura de la calle cuarta G, dentro de la localidad de Puente Aranda. Esta medida se implementa para llevar a cabo la prueba de carga estática y dinámica en el nuevo puente peatonal, una etapa crucial para garantizar la seguridad y funcionalidad de este nuevo paso.

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La razón principal para este cierre radica en el avance de la obra correspondiente a la troncal de TransMilenio por la avenida carrera 68 – grupo 2, lo cual se adelanta bajo el Contrato IDU-346-2020. Según el cronograma oficial, estas actividades están programadas para iniciar el 13 de octubre de 2026, con una duración estimada de cuatro días consecutivos, durante los cuales el cierre del carril operará las 24 horas.

Para mitigar el impacto en la movilidad, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó un Plan de Manejo de Tránsito (PMT). Dicho esquema dispone que quienes circulen en vehículos particulares o de transporte público, en sentido norte-sur por la avenida carrera 68, podrán continuar su recorrido utilizando los dos carriles habilitados en la calzada occidental. Así, se busca mantener el flujo vehicular y evitar mayores contratiempos para quienes transiten por este importante corredor vial, como lo muestran los esquemas incluidos en el mapa 1 divulgado por el mismo portal.

En cuanto a la movilidad de personas no motorizadas, la SDM asegura que peatones y ciclistas contarán con libre circulación durante este periodo. Las obras incluyen disposiciones específicas para preservar la seguridad y ofrecer un trayecto continuo sobre la infraestructura ya habilitada para peatones y usuarios de bicicleta, aportando a la movilidad sostenible en la ciudad.

Esta decisión se inscribe en una serie de intervenciones de movilidad que se adelantan en la capital, enfocadas en mejorar las condiciones del transporte y favorecer el desplazamiento seguro de los ciudadanos, tanto en vehículos como a pie o en bicicleta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Secretaría de Movilidad autorizó el cierre de un carril en la avenida carrera 68?

La Secretaría Distrital de Movilidad autorizó el cierre de un carril en sentido norte a sur de la avenida carrera 68, por calle cuarta G, en Puente Aranda, para adelantar la prueba de carga estática y dinámica en el nuevo puente peatonal, como parte del desarrollo de la troncal de TransMilenio en ese sector, de acuerdo con lo informado por ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

¿Cuál es el Plan de Manejo de Tránsito durante el cierre de la avenida carrera 68?

Durante el cierre, se implementó un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) que permite a los vehículos particulares y de transporte público circular por los dos carriles habilitados en la calzada occidental de la avenida carrera 68. Además, peatones y ciclistas podrán transitar normalmente por la infraestructura diseñada para su uso, según lo confirmó la Secretaría Distrital de Movilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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