Por: Portal Bogotá

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La adecuada disposición de los recipientes en lata con aerosoles, como desodorantes y ambientadores, es una de las inquietudes más frecuentes dentro de la gestión de residuos en Bogotá. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) ha sido enfática al señalar la importancia de manejar correctamente estos envases para evitar accidentes durante la recolección y el procesamiento de residuos, de acuerdo con información oficial de la entidad.

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UAESP explica que, antes de desechar un aerosol, es fundamental verificar que esté completamente vacío. Para esto, es necesario agitar el recipiente y asegurarse de que no se escuche líquido en su interior; además, al accionar la válvula, no debe salir gas alguno. Si estas condiciones se cumplen, el envase puede descartarse junto a otros residuos aprovechables, depositándolo en la bolsa blanca destinada para este tipo de materiales. Asimismo, antes de disponerlo, se recomienda retirar todas las piezas plásticas, como la tapa exterior e, idealmente, la boquilla difusora, para entregarlas también como parte de los residuos aprovechables.

No obstante, UAESP advierte que si la lata del aerosol todavía contiene producto, gas, tiene la boquilla dañada, su contenido está vencido o no es posible extraerlo en su totalidad, se requiere un tratamiento especial. Estos residuos no deberían depositarse ni en la bolsa blanca ni en la bolsa negra de residuos ordinarios, ya que pueden presentar peligro de explosión o inflamabilidad durante el proceso de recolección y compactación.

Ante este escenario, la recomendación es llevar los aerosoles a los puntos de recolección posconsumo habilitados en Bogotá. Según datos de UAESP, existen más de 1.500 puntos posconsumo distribuidos en grandes superficies, supermercados y centros comerciales. La ubicación exacta de estos sitios puede consultarse a través del visor geográfico de la Secretaría Distrital de Ambiente o en plataformas oficiales como el sitio web de www.aseobogota.gov.co. Además, la ciudadanía puede acercarse personalmente al punto posconsumo de UAESP en la carrera 10 número 17-72, local 119.

Armando Ojeda, director de UAESP, subraya la relevancia de revisar siempre los envases antes de desecharlos, debido a los riesgos para los recolectores y la comunidad que puede implicar una incorrecta disposición. De igual manera, UAESP hace un llamado especial para que aerosoles con sustancias peligrosas, como plaguicidas o pinturas, sean depositados siempre en puntos posconsumo autorizados, incluso si parecen estar vacíos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se deben disponer los aerosoles si no están completamente vacíos?

Cuando un aerosol no está completamente vacío, no se debe tirar en la bolsa blanca ni en la bolsa negra de residuos ordinarios, advierte la UAESP. En estos casos, lo recomendado es llevar el envase a los puntos de recolección posconsumo autorizados, donde se garantiza un manejo seguro y adecuado para evitar riesgos de inflamabilidad o explosión durante la recolección.

¿Dónde encontrar puntos de recolección posconsumo para aerosoles en Bogotá?

UAESP indica que Bogotá cuenta con más de 1.500 puntos de recolección posconsumo, ubicados principalmente en grandes superficies, supermercados, centros comerciales y en la sede de UAESP de la carrera 10 número 17-72, local 119. Para localizar el punto más cercano, la ciudadanía puede consultar el visor geográfico de la Secretaría Distrital de Ambiente o acceder a www.aseobogota.gov.co.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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